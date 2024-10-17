Украина не получит полной эскадрильи истребителей F-16 до конца года — причина

Украина, вероятно, не получит полную эскадрилью истребителей F-16 до конца этого года. Ожидается, что такое количество самолетов страна получит не раньше весны или лета следующего года.

Почему Украина не получит полной эскадрильи F-16 до конца года

Как отмечает издание, США изменили подход к обучению украинских пилотов F-16, переключив внимание с опытных лётчиков на младших курсантов. Это решение может значительно отсрочить время, когда Украина сможет получить полную эскадрилью.

Представители США объясняют, что такое решение вызвано нехваткой опытных украинских пилотов со знанием английского. Некоторые чиновники также считают, что младшие курсанты будут лучше воспринимать западные методы обучения.

Обучение украинских пилотов проводится на трех локациях: на базе Моррис в штате Аризона, на военной базе Скридструп в Дании, которую недавно закрыли.

По данным WSJ, курсы прошли около десятка пилотов, из которых 11 летают уже в Украине. Западные чиновники отмечают, что некоторые пилоты, проходившие обучение в Дании, не смогли завершить программу.

Источники издания сообщают, что у Украины не будет полной эскадрильи F-16 (20 самолетов и 40 пилотов) по меньшей мере до весны или лета следующего года.

Кроме того, восемь украинских курсантов, которые в прошлом году проходили обучение на Alpha Jets во Франции, недавно приступили к тренировкам на F-16 в Румынии. Еще восемь опытных пилотов завершают обучение в Аризоне и должны прибыть в Украину в начале следующего года.

Количество F-16 в Украине может увеличиться

Как сообщил недавно глава государства Владимир Зеленский, во время совещания с командованием Воздушных сил ВСУ они нашли способ расширения украинского флота истребителей F-16.

Провел совещание по нашему флоту F-16 вместе с командованием Воздушных сил. Есть понимание шагов, как увеличить количество боевых самолетов в Украине и ускорить тренировки наших пилотов. Владимир Зеленский Президент Украины