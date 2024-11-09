Истребители Mirage для Украины. Эксперт назвал главное преимущество
Категория
Украина
Дата публикации

Истребители Mirage для Украины. Эксперт назвал главное преимущество

Mirage имеют конкретное преимущество над F-16
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Источник:  Business Insider

Как известно, вскоре Франция передаст Силам обороны Украины свои истребители Mirage 2000. Специалист по военной авиации из Королевского аэронавтического общества Великобритании Тим Робинсон подчеркнул, что у них есть очень полезная особенность.

Главные тезисы

  • Истребители Mirage могут запускать западные ракеты Storm Shadow.
  • Украине выгодно получить дополнительные самолеты с возможностью запуска этих ракет для повышения боевых возможностей.
  • Первая партия Mirage для Украины может быть передана в январе-апреле 2025 года.

Mirage имеют конкретное преимущество над F-16

По словам Робинсона, французские истребители в Украине станут еще одной боевой платформой, способной запускать западные ракеты Storm Shadow.

Как известно, с помощью последних украинским воинам удалось уничтожить очень много вражеских целей на фронте и за его пределами.

Что важно понимать, американские истребители F-16, часть которых уже получили ВСУ, не приспособлены к ракетам Storm Shadow, поэтому для их запуска используются самолеты советской разработки Су-24.

Специалист по военной авиации из Королевского аэронавтического общества Великобритании Тим Робинсон рассказал, что Украине выгодно получить больше самолетов, способных запускать эти ракеты.

Когда Украина может получить первые Mirage

Согласно данным редакции издания La Tribune, в рамках первой партии Франция планирует предоставить Киеву 3 самолета.

Как удалось узнать журналистам, их предоставление будет осуществлено "в первом триместре" 2025 года (январь-апрель).

Именно к тому времени планируется закончить подготовку аппаратов и обучение пилотов и механиков. Самолеты будут вооружены крылатыми ракетами SCALP/Storm Shadow и французскими управляемыми авиабомбами "воздух-земля" AASM, — сказано в сообщении.

Следует отметить, что в Минобороны Франции пока официально не подтверждали и не опровергали эти данные журналистов.

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