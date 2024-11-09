Технологии открывают окно возможностей на фронте, но есть одно "но"

Как отметил глава Минобороны Британии Джон Гили, жизненный цикл украинских военных технологий на поле боя длится около 2 месяцев. Именно за это время армия РФ успевает адаптироваться.
Главные тезисы
- Инновации и производство технологий все же являются важнейшими факторами успешной обороны для Украины.
- Штаты намерены сместить свои стратегические приоритеты в пользу Индо-Тихоокеанского региона.
- Несмотря на наступательное давление России, украинские защитники удачно держат оборону.
Польза от технологий не продолжительна
Глава британского оборонного ведомства обращает внимание на то, что в течение двух месяцев после того, как украинцы создадут производство, передадут новые беспилотники в руки своих передовых сил, россияне находят способ противостоять им.
По убеждению министра, независимо от того, кто победил бы на выборах в США — Камала Харрис или Дональд Трамп — Штаты все равно намерены сместить свой стратегический приоритет и фокус и будут делать это дальше в сторону Индо-Тихоокеанского региона.
Глава Минобороны Британии подчеркнул, что "это реальность, которую должны признать все страны НАТО".
По словам Джона Гили, команде Владимира Зеленского должна быть предоставлена "свобода решать, как сбалансировать борьбу и переговоры".
Чего дальше ждать от армии РФ
Согласно данным Генерального штаба Сил обороны Эстонии, российские оккупанты сохраняют высокий наступательный темп в Украине.
Кроме того, сообщается, что армия РФ делает все возможное, чтобы захватить как можно больше территорий до наступления морозов.
Российские захватчики концентрируют большинство усилий на Кураховском и Покровском направлениях.
Генштаб Эстонии отмечает: если текущий темп боевых действий сохранится, потери России в ноябре могут сравниться с октябрьскими.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-