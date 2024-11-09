Технологии открывают окно возможностей на фронте, но есть одно "но"

Как отметил глава Минобороны Британии Джон Гили, жизненный цикл украинских военных технологий на поле боя длится около 2 месяцев. Именно за это время армия РФ успевает адаптироваться.

Польза от технологий не продолжительна

Глава британского оборонного ведомства обращает внимание на то, что в течение двух месяцев после того, как украинцы создадут производство, передадут новые беспилотники в руки своих передовых сил, россияне находят способ противостоять им.

Поэтому темпы инноваций, производства, а также всеобщая приверженность общества абсолютно необходимы, — подчеркнул Джон Гили. Поделиться

По убеждению министра, независимо от того, кто победил бы на выборах в США — Камала Харрис или Дональд Трамп — Штаты все равно намерены сместить свой стратегический приоритет и фокус и будут делать это дальше в сторону Индо-Тихоокеанского региона.

Глава Минобороны Британии подчеркнул, что "это реальность, которую должны признать все страны НАТО".

По словам Джона Гили, команде Владимира Зеленского должна быть предоставлена "свобода решать, как сбалансировать борьбу и переговоры".

Чего дальше ждать от армии РФ

Согласно данным Генерального штаба Сил обороны Эстонии, российские оккупанты сохраняют высокий наступательный темп в Украине.

Кроме того, сообщается, что армия РФ делает все возможное, чтобы захватить как можно больше территорий до наступления морозов.

Российские захватчики концентрируют большинство усилий на Кураховском и Покровском направлениях.

Несмотря на мощное наступательное давление России, оборона украинских защитников остается организованной. Поделиться

Генштаб Эстонии отмечает: если текущий темп боевых действий сохранится, потери России в ноябре могут сравниться с октябрьскими.