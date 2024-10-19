Україна розробила нові технології боротьби з дронами РФ. Які саме

В Україні активно розробляються новітні технології для боротьби з російськими безпілотниками. Незабаром вони будуть доставлені на лінію фронту. Серед цих розробок є спеціальні рюкзаки типу "їжачок" та наземні роботи з "купольними щитами", які здатні ефективно нейтралізувати російські дрони.

Україна щомісяця розробляє нові форми антидронової боротьби

Сергій Скорик, комерційний директор компанії Kvertus, розповів, що він часто працює або безпосередньо на фронті, або в спеціалізованих лабораторіях із високим рівнем безпеки, де розробляється захисна зброя для українських військових.

На відміну від тривалих термінів розробки нових технологій у деяких західних країнах, в Україні доводиться створювати нові рішення всього за кілька тижнів, щоб постійно протидіяти змінюваній зброї ворога. Поширити

Скорик каже, що в умовах війни нові технології мають з’являтися дуже швидко. Один із ключових продуктів Kvertus — наземний робот, оснащений спеціальними антенами, здатними блокувати сигнали дронів у радіусі до 300 метрів. Цей робот може не тільки нейтралізувати дрони, але й використовуватися для евакуації поранених з поля бою. Антени створюють "купольний" захист, блокуючи радіосигнали, а у разі спрямованої дії можуть вивести дрон з ладу на відстані до 10 км.

РЕБ від Kvertus

Інша розробка компанії — рюкзаки типу "їжачок", оснащені великою кількістю антен, які працюють у різних частотних діапазонах і дозволяють глушити дрони. Ці пристрої забезпечують захист на відстані до кількох кілометрів і коштують близько 6000 доларів за одиницю. Ці інновації створені для того, щоб зберегти життя солдатів на передовій.

Якщо ти без цього обладнання на фронті, то навряд чи проживеш довше години.

Kvertus також постачає частину своїх технологій для танків Challenger 2, які Україна отримала від Великої Британії. Крім того, компанія використовує свої рішення для роботи на території Росії, зокрема в Курській області.

Такі інновації дозволяють українській армії ефективно боротися з безпілотниками, зберігаючи життєво важливу перевагу в умовах постійного технологічного змагання з російськими військами. Поширити

Українські військові інженери вражають світ

Британський міністр оборони Джон Гілі підкреслив, що швидкість, з якою українські інженери розробляють нові технології, є надзвичайною і слугує прикладом для інших країн.

Цикл створення, застосування та оновлення зброї в Україні є немислимим для нас, але ми маємо навчитися працювати так само швидко. Джон Гілі Міністр оборони Британії

Генерал сер Джим Гокенхалл також додав, що Британія має прискорити свої оборонні розробки, щоб не відставати у цих "технологічних перегонах озброєнь""

Таким чином, українська промисловість та військові змушені постійно знаходити нові рішення для протидії загрозам на полі бою.

Завдяки тісній співпраці між оборонними підприємствами та армією, такі розробки з'являються надзвичайно швидко, що дозволяє українським військам залишатися на крок попереду ворога і захищати свої позиції.