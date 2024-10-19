Украина разработала новые технологии для борьбы с дронами РФ. Какие именно

В Украине активно разрабатываются новые технологии для борьбы с российскими беспилотниками. В скором времени они будут доставлены на линию фронта. Среди этих разработок есть специальные рюкзаки типа "ежик" и наземные работы с "купольными щитами", которые способны эффективно нейтрализовать российские дроны.

Украина ежемесячно разрабатывает новые формы антидроновой борьбы

Сергей Скорик, коммерческий директор компании Kvertus, рассказал, что часто работает либо непосредственно на фронте, либо в специализированных лабораториях с высоким уровнем безопасности, где разрабатывается защитное оружие для украинских военных.

В отличие от длительных сроков разработки новых технологий в некоторых западных странах, в Украине приходится создавать новые решения всего за несколько недель, чтобы постоянно противодействовать изменяющемуся оружию врага. Поделиться

Скорик говорит, что в условиях войны новые технологии должны появляться очень быстро. Один из ключевых продуктов Kvertus — наземный робот, оснащенный специальными антеннами, способными блокировать сигналы дронов в радиусе до 300 метров. Этот робот может не только нейтрализовать дроны, но и использоваться для эвакуации раненых с поля боя. Антенны создают "купольную" защиту, блокируя радиосигналы, а в случае направленного действия могут вывести дрон из строя на расстоянии до 10 км.

РЕБ от Kvertus

Другая разработка компании — рюкзаки типа "ежик", оснащенные большим количеством антенн, работающих в разных частотных диапазонах и позволяющих глушить дроны. Эти устройства обеспечивают защиту на расстоянии до нескольких км и стоят около 6000 баксов за единицу. Эти инновации созданы для того, чтобы сберечь жизнь солдат на передовой.

Если ты без этого оборудования на фронте, вряд ли проживешь дольше часа.

Kvertus также снабжает часть своих технологий для танков Challenger 2, которые Украина получила от Великобритании. Кроме того, компания использует свои решения для работы на территории России, в частности, в Курской области.

Такие инновации позволяют украинской армии эффективно бороться с беспилотниками, сохраняя жизненно важное преимущество в условиях постоянного соревнования с российскими войсками. Поделиться

Украинские военные инженеры поражают мир

Британский министр обороны Джон Гили подчеркнул, что скорость, с которой украинские инженеры разрабатывают новые технологии, чрезвычайна и служит примером для других стран.

Цикл создания, применения и обновления оружия в Украине немыслим для нас, но мы должны научиться работать так же быстро. Джон Гилли Министр обороны Британии

Генерал сэр Джим Гокенхалл также добавил, что Британия должна ускорить свои оборонные разработки, чтобы не отставать в этой "технологической гонке вооружений".

Таким образом, украинская промышленность и военные вынуждены постоянно находить новые решения по противодействию угрозам на поле боя.

Благодаря тесному сотрудничеству между оборонными предприятиями и армией, такие разработки появляются очень быстро, что позволяет украинским войскам оставаться на шаг впереди врага и защищать свои позиции.