"Фінська схема". Компанія зі США незаконно постачала військові технології до Росії
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"Фінська схема". Компанія зі США незаконно постачала військові технології до Росії

США
Джерело:  Yle

Міністерство юстиції США звинуватило американську фірму та двох її керівників у незаконному експорті до РФ технологій на мільйони доларів.

Головні тези:

  • Компанія зі США та два її керівники звинувачені у незаконному експорті військових технологій до Росії за “фінською схемою”.
  • Нові санкції США проти Росії за вторгнення український простір стосуються IT-сфери, призводячи до обмежень для деяких відомих компаній та сервісів.
  • Вартість товарів, що були незаконно експортовані в межах “фінської схеми”, оцінюється приблизно у 3,45 млн дол США.
  • Обвинувачені використали псевдокінцевого користувача у Фінляндії для обходу експортних обмежень та направлення товарів до Росії.

Компанія зі США втілила “фінську схему” постачання військових технологій до РФ

Компанія Eleview International, що базується в американському штаті Вірджинія, стала фігуранткою цієї справи разом з керівниками Олегом Наяндіним та Віталієм Борисенком.

Як стверджується, обвинувачені – компанія з Вірджинії та двоє її топменеджерів – змовилися за допомогою трьох схем ухилення від сплати податків, щоб обійти експортні обмеження, накладені на Росію після її вторгнення в Україну, – заявив помічник генерального прокурора Меттью Г. Олсен з Відділу національної безпеки Міністерства юстиції США.

За даними Мін’юсту США, обвинувачені почали відправляти товари «імовірним кінцевим користувачам» у Туреччині, Фінляндії та Казахстані, «знаючи, що товари зрештою призначалися для кінцевих користувачів у Росії».

Зокрема у фінській схемі обвинувачені експортували товари на суму близько 3,45 млн дол США, придбані в Росії через вебсайт електронної комерції Eleview, фальшивому кінцевому користувачеві у Фінляндії, який не купував і не продавав товари, йдеться в пресрелізі Міністерства юстиції США.

Перед тим, як об’єднати посилки в більші піддони для відправлення до Фінляндії, обвинувачені приклеїли до кожної ярлик із трек-номером російської поштової служби, щоб та могла легко відправити посилку замовнику в Росію

Зазначається, що товари, які обвинувачені незаконно експортували в межах фінської схеми, включали «високопріоритетні» товари, які Міністерство торгівлі США визначило як особливо важливі для російської зброї, в тому числі той самий тип електронних компонентів, який був знайдений на російських безпілотниках, що використовувалися для знищення українських танків і літаків.

Обвинуваченим загрожує до 20 років ув'язнення.

Нові санкції США проти Росії

США ввели нові санкції проти Росії через вторгнення РФ в Україну, цього разу вони зачепили IT-сферу. Деякі компанії вийшли з російського ринку, а інші ввели суттєві обмеження.

Американські обмеження вступили у законну силу вже з 12 вересня 2024 року. Згідно з новими антиросійськими санкціями, повністю припинять роботу у РФ такі сервіси:

  • Atlassian;

  • Notion;

  • Jira; 

  • SAP;

  • Autodesk;

  • Oracle;

  • Trello;

  • Miro (обмеження стосуються акаунтів з РФ та Білорусі);

  • Slack;

  • CAD.

Нові санкції заборонять також американським компаніям надавати будь-яким юридичним особам у РФ послуги з ІТ-консалтингу, проєктування, підтримки та хмарних сервісів, — йдеться у повідомленні МЗС.  

Компанія Google більше не дозволяє реєструвати нові акаунти з російських номерів. Також блогери з РФ не зможуть отримувати дохід через AdSense.  

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