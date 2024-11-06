"Фінська схема". Компанія зі США незаконно постачала військові технології до Росії

Міністерство юстиції США звинуватило американську фірму та двох її керівників у незаконному експорті до РФ технологій на мільйони доларів.
Головні тези:
- Компанія зі США та два її керівники звинувачені у незаконному експорті військових технологій до Росії за “фінською схемою”.
- Нові санкції США проти Росії за вторгнення український простір стосуються IT-сфери, призводячи до обмежень для деяких відомих компаній та сервісів.
- Вартість товарів, що були незаконно експортовані в межах “фінської схеми”, оцінюється приблизно у 3,45 млн дол США.
- Обвинувачені використали псевдокінцевого користувача у Фінляндії для обходу експортних обмежень та направлення товарів до Росії.
Компанія зі США втілила “фінську схему” постачання військових технологій до РФ
Компанія Eleview International, що базується в американському штаті Вірджинія, стала фігуранткою цієї справи разом з керівниками Олегом Наяндіним та Віталієм Борисенком.
За даними Мін’юсту США, обвинувачені почали відправляти товари «імовірним кінцевим користувачам» у Туреччині, Фінляндії та Казахстані, «знаючи, що товари зрештою призначалися для кінцевих користувачів у Росії».
Зокрема у фінській схемі обвинувачені експортували товари на суму близько 3,45 млн дол США, придбані в Росії через вебсайт електронної комерції Eleview, фальшивому кінцевому користувачеві у Фінляндії, який не купував і не продавав товари, йдеться в пресрелізі Міністерства юстиції США.
Перед тим, як об’єднати посилки в більші піддони для відправлення до Фінляндії, обвинувачені приклеїли до кожної ярлик із трек-номером російської поштової служби, щоб та могла легко відправити посилку замовнику в Росію
Зазначається, що товари, які обвинувачені незаконно експортували в межах фінської схеми, включали «високопріоритетні» товари, які Міністерство торгівлі США визначило як особливо важливі для російської зброї, в тому числі той самий тип електронних компонентів, який був знайдений на російських безпілотниках, що використовувалися для знищення українських танків і літаків.
Нові санкції США проти Росії
США ввели нові санкції проти Росії через вторгнення РФ в Україну, цього разу вони зачепили IT-сферу. Деякі компанії вийшли з російського ринку, а інші ввели суттєві обмеження.
Американські обмеження вступили у законну силу вже з 12 вересня 2024 року. Згідно з новими антиросійськими санкціями, повністю припинять роботу у РФ такі сервіси:
Atlassian;
Notion;
Jira;
SAP;
Autodesk;
Oracle;
Trello;
Miro (обмеження стосуються акаунтів з РФ та Білорусі);
Slack;
CAD.
Нові санкції заборонять також американським компаніям надавати будь-яким юридичним особам у РФ послуги з ІТ-консалтингу, проєктування, підтримки та хмарних сервісів, — йдеться у повідомленні МЗС.
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