"Финская схема". Компания из США незаконно поставляла военные технологии в Россию
Категория
Мир
Дата публикации

"Финская схема". Компания из США незаконно поставляла военные технологии в Россию

США
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Источник:  Yle

Министерство юстиции США обвинило американскую фирму и двух ее руководителей в незаконном экспорте в РФ технологий в миллионы долларов.

Главные тезисы

  • Обвинения в незаконном экспорте военных технологий в РФ по “финской схеме” влекут до 20 лет тюрьмы.
  • Новые санкции США в отношении России в IT-сфере ограничивают работу известных компаний и сервисов.
  • Американские ограничения запрещают предоставление IТ-услуг юридическим лицам в РФ.
  • Компания Eleview International и ее руководители обвинены в использовании трех схем уклонения от уплаты налогов для обхода ограничений экспорта.

Компания из США воплотила "финскую схему" поставок военных технологий в РФ

Компания Eleview International, базирующаяся в американском штате Вирджиния, стала фигуранткой этого дела вместе с руководителями Олегом Наяндиным и Виталием Борисенко.

Как утверждается, обвиняемые — компания из Виргинии и два ее топменеджера — сговорились с помощью трех схем уклонения от уплаты налогов, чтобы обойти экспортные ограничения, наложенные на Россию после ее вторжения в Украину, — заявил помощник генерального прокурора Мэттью Г. Олсен из Отдела национальной безопасности. Министерство юстиции США.

По данным Минюста США, обвиняемые начали отправлять товары «вероятным конечным пользователям» в Турции, Финляндии и Казахстане, «зная, что товары в конечном счете предназначались для конечных пользователей в России».

В частности, в финской схеме обвиняемые экспортировали товары на сумму около 3,45 млн долл. США, приобретенные у России через вебсайт электронной коммерции Eleview, фальшивому конечному пользователю в Финляндии, который не покупал и не продавал товары, говорится в прессрелизе Министерства юстиции США.

Перед тем, как объединить посылки в большие поддоны для отправки в Финляндию, обвиняемые приклеили к каждой ярлык с трек-номером российской почтовой службы, чтобы та могла легко отправить посылку заказчику в Россию

Отмечается, что товары, которые обвиняемые незаконно экспортировали в рамках финской схемы, включали «высокоприоритетные» товары, которые Министерство торговли США определило как особо важные для российского оружия, в том числе тот самый тип электронных компонентов, который был найден на использовавшихся российских беспилотниках. для уничтожения украинских танков и самолетов

Обвиняемым грозит до 20 лет тюрьмы.

Новые санкции США против России

США ввели новые санкции против России из-за вторжения РФ в Украину, на этот раз они коснулись IT-сферы Некоторые компании вышли с российского рынка, а другие ввели существенные ограничения.

Американские ограничения вступили в законную силу с 12 сентября 2024 года. Согласно новым антироссийским санкциям, полностью прекратят работу в РФ следующие сервисы:

  • Atlassian;

  • Notion;

  • Jira;

  • SAP;

  • Autodesk;

  • Oracle;

  • Trello;

  • Miro (ограничения касающиеся аккаунтов из РФ и Белоруссии);

  • Slack;

  • CAD.

Новые санкции запретят также американским компаниям предоставлять любым юридическим лицам в РФ услуги по ИТ-консалтингу, проектированию, поддержке и облачным сервисам, говорится в сообщении МИД.

Компания Google больше не разрешает регистрировать новые аккаунты с российских номеров. Также блоггеры из РФ не смогут получать доход через AdSense.

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