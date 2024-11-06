"Финская схема". Компания из США незаконно поставляла военные технологии в Россию

Министерство юстиции США обвинило американскую фирму и двух ее руководителей в незаконном экспорте в РФ технологий в миллионы долларов.
Главные тезисы
- Обвинения в незаконном экспорте военных технологий в РФ по “финской схеме” влекут до 20 лет тюрьмы.
- Новые санкции США в отношении России в IT-сфере ограничивают работу известных компаний и сервисов.
- Американские ограничения запрещают предоставление IТ-услуг юридическим лицам в РФ.
- Компания Eleview International и ее руководители обвинены в использовании трех схем уклонения от уплаты налогов для обхода ограничений экспорта.
Компания из США воплотила "финскую схему" поставок военных технологий в РФ
Компания Eleview International, базирующаяся в американском штате Вирджиния, стала фигуранткой этого дела вместе с руководителями Олегом Наяндиным и Виталием Борисенко.
По данным Минюста США, обвиняемые начали отправлять товары «вероятным конечным пользователям» в Турции, Финляндии и Казахстане, «зная, что товары в конечном счете предназначались для конечных пользователей в России».
В частности, в финской схеме обвиняемые экспортировали товары на сумму около 3,45 млн долл. США, приобретенные у России через вебсайт электронной коммерции Eleview, фальшивому конечному пользователю в Финляндии, который не покупал и не продавал товары, говорится в прессрелизе Министерства юстиции США.
Перед тем, как объединить посылки в большие поддоны для отправки в Финляндию, обвиняемые приклеили к каждой ярлык с трек-номером российской почтовой службы, чтобы та могла легко отправить посылку заказчику в Россию
Отмечается, что товары, которые обвиняемые незаконно экспортировали в рамках финской схемы, включали «высокоприоритетные» товары, которые Министерство торговли США определило как особо важные для российского оружия, в том числе тот самый тип электронных компонентов, который был найден на использовавшихся российских беспилотниках. для уничтожения украинских танков и самолетов
Новые санкции США против России
США ввели новые санкции против России из-за вторжения РФ в Украину, на этот раз они коснулись IT-сферы Некоторые компании вышли с российского рынка, а другие ввели существенные ограничения.
Американские ограничения вступили в законную силу с 12 сентября 2024 года. Согласно новым антироссийским санкциям, полностью прекратят работу в РФ следующие сервисы:
Atlassian;
Notion;
Jira;
SAP;
Autodesk;
Oracle;
Trello;
Miro (ограничения касающиеся аккаунтов из РФ и Белоруссии);
Slack;
CAD.
Новые санкции запретят также американским компаниям предоставлять любым юридическим лицам в РФ услуги по ИТ-консалтингу, проектированию, поддержке и облачным сервисам, говорится в сообщении МИД.
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