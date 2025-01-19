Дела плохи. Intel может перейти под контроль Маска

Согласно данным аналитиков из SemiAnalysis, вероятность того, что американский миллиардер Илон Маск приобретет Intel очень высока. В настоящее время бизнесмен максимально заинтересован в покупке чипмейкера.

Илон Маск планирует купить Intel

По словам анонимных источников, помимо миллиардера в переговорах о покупке принимают участие Qualcomm и Global Foundries.

Если Intel перейдет под контроль Илона Маска, то, скорее всего, политика "синих" изменится под влиянием бизнесмена и его нестандартного подхода.

Инвесторы не могли не отреагировать на это известие — например, стоимость акций Intel выросла почти на 10%.

Если в этот список потенциальных покупателей ранее входили Qualcomm, ARM и даже AMD, то с приходом новой администрации в США кандидатура Маска выглядит наиболее реальным вариантом развития событий. Поделиться

Что происходит с Intel

Как утверждают инсайдеры, дела настолько плохи, что компания будет продана в любом случае.

По состоянию на сегодняшний день вероятность продажи оценивают в 90%.

Иностранные аналитики обращают внимание на то, что американский чипмейкер Intel переживает, пожалуй, самый трудный период за всю свою историю.

Только за последний квартал чипмейкер потерял 5% рынка процессоров, понес убытки на 16 миллиардов долларов и уволил 15 тысяч сотрудников. Уволенный глава Intel даже призвал всех "молиться и голодать" ради благополучия компании. Поделиться

Несколько месяцев назад стало известно, что власти Штатов максимально озабочены судьбой Intel.

Более того, в Белом доме даже начали обсуждать "план спасения", если компании не удастся самостоятельно выйти из кризиса.

Что важно понимать, Intel является единственной американской компанией, проектирующей и производящей чипы самостоятельно.