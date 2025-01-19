Дела плохи. Intel может перейти под контроль Маска

Согласно данным аналитиков из SemiAnalysis, вероятность того, что американский миллиардер Илон Маск приобретет Intel очень высока. В настоящее время бизнесмен максимально заинтересован в покупке чипмейкера.
Главные тезисы
- Если Илон Маск купит Intel, это может привести к значительным изменениям в стратегии компании.
- Акции Intel уже выросли на фоне слухов о ее предстоящей продаже.
- В эту ситуацию также могут вмешаться власти США.
Илон Маск планирует купить Intel
По словам анонимных источников, помимо миллиардера в переговорах о покупке принимают участие Qualcomm и Global Foundries.
Если Intel перейдет под контроль Илона Маска, то, скорее всего, политика "синих" изменится под влиянием бизнесмена и его нестандартного подхода.
Инвесторы не могли не отреагировать на это известие — например, стоимость акций Intel выросла почти на 10%.
Что происходит с Intel
Как утверждают инсайдеры, дела настолько плохи, что компания будет продана в любом случае.
По состоянию на сегодняшний день вероятность продажи оценивают в 90%.
Иностранные аналитики обращают внимание на то, что американский чипмейкер Intel переживает, пожалуй, самый трудный период за всю свою историю.
Несколько месяцев назад стало известно, что власти Штатов максимально озабочены судьбой Intel.
Более того, в Белом доме даже начали обсуждать "план спасения", если компании не удастся самостоятельно выйти из кризиса.
Что важно понимать, Intel является единственной американской компанией, проектирующей и производящей чипы самостоятельно.
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