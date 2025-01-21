Маск попал в скандал из-за провокационного жеста на инаугурации Трампа
Категория
Мир
Дата публикации

Маск попал в скандал из-за провокационного жеста на инаугурации Трампа

Илон Маск
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Источник:  online.ua

Американский миллиардер Илон Маск оказался в центре нового громкого скандала из-за провокационного жеста, который он сделал во время инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Илон Маск попал в громкий скандал из-за провокационного жеста на торжествах по случаю инаугурации президента США Дональда Трампа.
  • Пользователи соцсетей возмущены поведением Маска, сравнивая его жест с нацистским приветствием, что вызвало широкий резонанс в глобальной сети.
  • Миллиардер объяснил, что его действие было символичным и представляло передачу своего сердца людям, отрицая любые сравнения с поддержкой Гитлера.
  • Известный ютубер отреагировал на инцидент, выразив свое несогласие с поведением Маска и приняв решение отказаться от автомобилей Tesla.
  • Вицепремьер Испании вышла из соцсети X, принадлежащей Маску, назвав его поведение на инаугурации Трампа причиной для отказа от продолжения использования платформы.

Что известно о новом скандале вокруг Маска

Отмечается, что глава SpaceX и руководитель Департамента по вопросам эффективности правительства США во время выступления на арене Capital One обратился к зрителям с призывом представить, как будет хорошо, когда американские астронавты установят американский флаг на Марсе.

Именно благодаря вам будущее цивилизации обеспечено. У нас будут безопасные города, наконец — безопасные границы, разумные расходы. Базовые вещи. И мы возьмем DOGE на Марс! — отметил Маск.

При этом он сделал жест, который пользователи сети начали сравнивать с нацистским приветствием, поскольку Маск приложил правую руку к сердцу, а затем резко сбросил ее вверх.

Что известно об объяснении Маска и реакции мирового сообщества

Миллиардер заявил, что его жест символизировал то, что он отдает людям свое сердце.

Он также подчеркнул, что устал от распространенного сравнения всех подряд с Гитлером.

В социальных сетях разразилась волна возмущения и удивления. Многие пользователи выражали обеспокоенность по поводу символизма, продемонстрированного во время торжеств по случаю инаугурации Трампа.

Известный ютубер JerryRigEverything, комментируя жест Маска, написал на своей странице в X:

Теперь я владею 4 различными автомобилями Tesla. До конца 2025 года у меня не будет ни одного автомобиля Tesla

Вицепремьер Испании Йоланда Диас сообщила, что идет из соцсети X, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, и что это частично связано с его поведением во время инаугурации президента США Дональда Трампа.

Вице-премьер отметила, что приняла такое после выступления Илона Маска в Вашингтоне 20 января, которое вызвало широкий резонанс.

После того, что мы видели вчера с Илоном Маском, пора уйти оттуда и не продолжать пропагандировать ненависть. Я приняла это решение, которое, я знаю, сложное, но я не стану частью социальной сети, основанной на использовании алгоритмов, поощряющих ксенофобские идеи, направленные против прав человека и поощряющих крайних правых в мире, — отметила Йоланда Диас.

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