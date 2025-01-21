Американский миллиардер Илон Маск оказался в центре нового громкого скандала из-за провокационного жеста, который он сделал во время инаугурации нового президента США Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Илон Маск попал в громкий скандал из-за провокационного жеста на торжествах по случаю инаугурации президента США Дональда Трампа.
- Пользователи соцсетей возмущены поведением Маска, сравнивая его жест с нацистским приветствием, что вызвало широкий резонанс в глобальной сети.
- Миллиардер объяснил, что его действие было символичным и представляло передачу своего сердца людям, отрицая любые сравнения с поддержкой Гитлера.
- Известный ютубер отреагировал на инцидент, выразив свое несогласие с поведением Маска и приняв решение отказаться от автомобилей Tesla.
- Вицепремьер Испании вышла из соцсети X, принадлежащей Маску, назвав его поведение на инаугурации Трампа причиной для отказа от продолжения использования платформы.
Что известно о новом скандале вокруг Маска
Отмечается, что глава SpaceX и руководитель Департамента по вопросам эффективности правительства США во время выступления на арене Capital One обратился к зрителям с призывом представить, как будет хорошо, когда американские астронавты установят американский флаг на Марсе.
При этом он сделал жест, который пользователи сети начали сравнивать с нацистским приветствием, поскольку Маск приложил правую руку к сердцу, а затем резко сбросил ее вверх.
Что известно об объяснении Маска и реакции мирового сообщества
Миллиардер заявил, что его жест символизировал то, что он отдает людям свое сердце.
Он также подчеркнул, что устал от распространенного сравнения всех подряд с Гитлером.
В социальных сетях разразилась волна возмущения и удивления. Многие пользователи выражали обеспокоенность по поводу символизма, продемонстрированного во время торжеств по случаю инаугурации Трампа.
Известный ютубер JerryRigEverything, комментируя жест Маска, написал на своей странице в X:
Вицепремьер Испании Йоланда Диас сообщила, что идет из соцсети X, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, и что это частично связано с его поведением во время инаугурации президента США Дональда Трампа.
Вице-премьер отметила, что приняла такое после выступления Илона Маска в Вашингтоне 20 января, которое вызвало широкий резонанс.
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