Американский миллиардер Илон Маск оказался в центре нового громкого скандала из-за провокационного жеста, который он сделал во время инаугурации нового президента США Дональда Трампа.

Что известно о новом скандале вокруг Маска

Отмечается, что глава SpaceX и руководитель Департамента по вопросам эффективности правительства США во время выступления на арене Capital One обратился к зрителям с призывом представить, как будет хорошо, когда американские астронавты установят американский флаг на Марсе.

Именно благодаря вам будущее цивилизации обеспечено. У нас будут безопасные города, наконец — безопасные границы, разумные расходы. Базовые вещи. И мы возьмем DOGE на Марс! — отметил Маск. Поделиться

При этом он сделал жест, который пользователи сети начали сравнивать с нацистским приветствием, поскольку Маск приложил правую руку к сердцу, а затем резко сбросил ее вверх.

Что известно об объяснении Маска и реакции мирового сообщества

Миллиардер заявил, что его жест символизировал то, что он отдает людям свое сердце.

Он также подчеркнул, что устал от распространенного сравнения всех подряд с Гитлером.

В социальных сетях разразилась волна возмущения и удивления. Многие пользователи выражали обеспокоенность по поводу символизма, продемонстрированного во время торжеств по случаю инаугурации Трампа.

Известный ютубер JerryRigEverything, комментируя жест Маска, написал на своей странице в X:

Теперь я владею 4 различными автомобилями Tesla. До конца 2025 года у меня не будет ни одного автомобиля Tesla Поделиться

Вицепремьер Испании Йоланда Диас сообщила, что идет из соцсети X, принадлежащей миллиардеру Илону Маску, и что это частично связано с его поведением во время инаугурации президента США Дональда Трампа.

Вице-премьер отметила, что приняла такое после выступления Илона Маска в Вашингтоне 20 января, которое вызвало широкий резонанс.