Совершенно неприемлемо. Шольц публично поставил на место Илона Маска

Немецкий лидер Олаф Шольц пожаловался на то, что дружеские отношения американского миллиардера Илона Маска с ультраправыми "ставят под угрозу" демократию в Европе.

Шольц недоволен шалостями Маска

Канцлер ФРГ обращает внимание на то, что одиозный миллиардер поддерживает ультраправых повсюду в Европе — в Великобритании, Германии, многих других странах.

И это то, что совершенно неприемлемо. Это ставит под угрозу демократическое развитие Европы, это ставит под угрозу наше сообщество и это необходимо критиковать. Олаф Шольц Канцлер ФРГ

Как отметил немецкий лидер, он не против того, чтобы Маск выражал свою свободу слова.

Несмотря на это, отмечает Олаф Шольц, переход бизнесмена на сторону ультраправых, то ли из бизнес-интересов, то ли по причинам, связанным с его собственной политической позицией, "неприемлем".

К слову, недавно французский лидер Эммануэль Макрон подверг критике Илона Маска за вмешательство в европейскую политику.

Кто мог себе представить десять лет назад, если бы нам сказали, что владелец одной из самых больших социальных сетей в мире поддержит новое международное реакционное движение и напрямую вмешается в выборы, в частности, в Германии. Эммануэль Макрон Президент Франции

Маск снова спровоцировал громкий скандал

Что важно понимать, американский миллиардер публично заявил о поддержке правых деятелей и идеях по всему миру.

В центре его внимания именно ультраправая "Альтернативу для Германии", которая примет участие в предстоящих 23 февраля досрочных федеральных выборах.

Магнат социальных сетей также является одним из самых ярых сторонников Дональда Трампа, благодаря чему вошел в ближайшее окружение новоизбранного президента США, — отмечают журналисты. Поделиться

Нельзя также проигнорировать тот факт, что Илон Маск поддержал британскую праворадикальную партию "Реформы Великобритании".