Вечером 17 января премьер Словакии Роберт Фицо позвонил немецкому лидеру Олафу Шольцу. Приспешник Путина снова жаловался из-за решения Украины прекратить транзит российского газа, а также традиционно критиковал Владимира Зеленского.
Главные тезисы
- Роберт Фицо снова ищет встречи с Зеленским, однако украинский лидер игнорирует его выходки.
- Оппозиция Словакии готовит вотум недоверия правительству Фицо из-за его бездействия и попыток рассорить страну с соседями и союзниками.
Фицо продолжает сеять раздор на мировой арене
Словацкий лидер не скрывал своего возмущения из-за того, что его команда уже несколько дней предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому провести совместную встречу на полях Всемирного экономического форума в Давосе 21 января, однако, мол, не получает конкретного ответа.
Более того, как оказалось, пророссийский политик возмущен из-за визита в Украину представителей оппозиции Словакии.
Фицо цинично соврал, что они "слепо и некритично становятся на сторону украинской стороны и предпочитают украинские интересы словацким".
Что важно понимать, речь идет о членах партии "Прогрессивная Словакия".
Оппозиция Словакии попытается устранить Фицо
Еще 14 января официально стало известно, что словацкие прозападные оппозиционные партии в ближайшее время инициируют вотум недоверия правительству Роберта Фицо.
К своеобразному протесту уже присоединились члены политических сил: "Прогрессивная Словакия", "Свобода и солидарность", христианские демократы, "Словакия", "За народ" и "Христианский союз".
Оппозиционеры возмущены тем фактом, что премьер страны не только не справляется со своей работой в должности, но и пытается рассорить Словакию с ее соседями и союзниками. Это продолжается уже 14 лет.
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