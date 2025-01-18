Вечером 17 января премьер Словакии Роберт Фицо позвонил немецкому лидеру Олафу Шольцу. Приспешник Путина снова жаловался из-за решения Украины прекратить транзит российского газа, а также традиционно критиковал Владимира Зеленского.

Фицо продолжает сеять раздор на мировой арене

Словацкий лидер не скрывал своего возмущения из-за того, что его команда уже несколько дней предлагает президенту Украины Владимиру Зеленскому провести совместную встречу на полях Всемирного экономического форума в Давосе 21 января, однако, мол, не получает конкретного ответа.

Кроме детского приглашения в Киев Зеленский еще не ответил на это предложение. Наша встреча в Давосе может раскрыть будущее словацко-украинских отношений. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Более того, как оказалось, пророссийский политик возмущен из-за визита в Украину представителей оппозиции Словакии.

Фицо цинично соврал, что они "слепо и некритично становятся на сторону украинской стороны и предпочитают украинские интересы словацким".

Что важно понимать, речь идет о членах партии "Прогрессивная Словакия".

Они забыли добавить в своих заявлениях из Киева, что они пообещали президенту Зеленскому, что в случае захвата государственной власти они поддержат членство Украины в НАТО и присутствие словацких войск на украинской территории как части западных вооруженных сил против России, — пофантазировал Фицо. Поделиться

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Оппозиция Словакии попытается устранить Фицо

Еще 14 января официально стало известно, что словацкие прозападные оппозиционные партии в ближайшее время инициируют вотум недоверия правительству Роберта Фицо.

К своеобразному протесту уже присоединились члены политических сил: "Прогрессивная Словакия", "Свобода и солидарность", христианские демократы, "Словакия", "За народ" и "Христианский союз".

Оппозиционеры возмущены тем фактом, что премьер страны не только не справляется со своей работой в должности, но и пытается рассорить Словакию с ее соседями и союзниками. Это продолжается уже 14 лет.