Увечері 17 січня премʼєр Словаччини Роберт Фіцо подзвонив німецькому лідеру Олафу Шольцу. Поплічник Путіна знову бідкався через рішення України припинити транзит російського газу, а також традиційно критикував Володимира Зеленського.

Фіцо продовжує сіяти розбрат на світовій арені

Словацький лідер не приховував свого обурення через те, що його команда "вже кілька днів" пропонує президенту України Володимиру Зеленському провести спільну зустріч на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі 21 січня, однак, мовляв, не отримує конкретної відповіді.

Окрім дитячого запрошення до Києва, Зеленський ще не відповів на цю пропозицію. Наша зустріч у Давосі може розкрити майбутнє словацько-українських відносин. Роберт Фіцо Премʼєр-міністр Словаччини

Ба більше, як виявилося, проросійський політик обурений через візит до України представників опозиції Словаччини.

Фіцо цинічно збрехав, що вони "сліпо і некритично стають на бік української сторони і віддають перевагу українським інтересам перед словацькими".

Що важливо розуміти, йдеться про членів партії "Прогресивна Словаччина".

Вони забули додати у своїх заявах з Києва, що вони пообіцяли президенту Зеленському, що в разі захоплення державної влади вони підтримають членство України в НАТО і присутність словацьких військ на українській території як частини західних збройних сил, спрямованих проти Росії, — пофантазував Фіцо. Поширити

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Опозиція Словаччини спробує усунути Фіцо

Ще 14 січня офіційно стало відомо, що словацькі прозахідні опозиційні партії найближчим часом ініціюють вотум недовіри уряду Роберта Фіцо.

До своєрідного протесту уже приєдналися члени політичних сил: "Прогресивна Словаччина", "Свобода і солідарність", християнські демократи, "Словаччина", "За народ" і "Християнський союз".

Опозиціонери обурені тим фактом, що прем’єр країни не лише не справляється зі своєю роботою посаді, а й намагається розсварити Словаччину з її сусідами та союзниками. Це все триває уже 14 років.