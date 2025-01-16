Фіцо шукає зустрічі з Зеленським "найближчим часом"

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським найближчими днями. Це випливає із заяви Фіцо.
Головні тези:
- Фіцо намагається організувати зустріч з Зеленським для обговорення відновлення транзиту газу через Україну
- Прем'єр-міністр Словаччини висловив загрози Україні у зв'язку з рішенням щодо транспортування газу
- Словаччина готується припинити транспортування газу через Україну та шукає альтернативні джерела постачання
- Президент України вважає, що дії Фіцо є відкриттям другого енергетичного фронту проти України
- Напружена ситуація між країнами може призвести до серйозних наслідків у сфері постачання газу та електроенергії
Фіцо знову марить зустріччю з Президентом України
Раніше прем'єр запропонував провести зустріч щодо відновлення транзиту газу через Україну в Словаччині, тоді Зеленський запросив Фіцо приїхати до Києва в п'ятницю.
Погрози Фіцо Україні
Після рішення України не продовжувати транзит російського газу через свою територію після закінчення відповідного контракту з російською стороною Фіцо різко розкритикував зокрема Зеленського і, наприклад, звинуватив його у саботажі.
Своєю чергою президент України звинуватив Фіцо у відкритті другого енергетичного фронту проти України за вказівкою президента Росії Володимира Путіна.
У минулому Словаччина залежала від постачання російського газу. Останніми днями найбільший словацький постачальник газу SPP заявив, що готується припинити транспортування сировини через Україну і гарантує постачання газу протягом цього року. Однак, на думку SPP, закупівля газу з інших джерел буде дорожчою, в основному через плату за його транспортування до Словаччини.
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