Фіцо шукає зустрічі з Зеленським "найближчим часом"

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським найближчими днями. Це випливає із заяви Фіцо.

Фіцо знову марить зустріччю з Президентом України

Раніше прем'єр запропонував провести зустріч щодо відновлення транзиту газу через Україну в Словаччині, тоді Зеленський запросив Фіцо приїхати до Києва в п'ятницю.

Ми шукаємо іншу дату, яка має бути найближчими днями, — відповів Фіцо на запитання журналіста з цього приводу під час свого візиту до східної Словаччини, не повідомляючи додаткових подробиць. Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини

Погрози Фіцо Україні

Після рішення України не продовжувати транзит російського газу через свою територію після закінчення відповідного контракту з російською стороною Фіцо різко розкритикував зокрема Зеленського і, наприклад, звинуватив його у саботажі.

Він стверджував, що через рішення Києва Словаччина втратить близько пів мільярда євро (12,6 млрд чеських крон) доходу від плати за транспортування газу. Він також пригрозив Україні заходами у відповідь, зокрема припиненням постачання електроенергії. Поширити

Своєю чергою президент України звинуватив Фіцо у відкритті другого енергетичного фронту проти України за вказівкою президента Росії Володимира Путіна.