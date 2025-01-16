Фіцо шукає зустрічі з Зеленським "найближчим часом"
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Фіцо шукає зустрічі з Зеленським "найближчим часом"

Фіцо
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Джерело:  Irozhlas

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським найближчими днями. Це випливає із заяви Фіцо.

Головні тези:

  • Фіцо намагається організувати зустріч з Зеленським для обговорення відновлення транзиту газу через Україну
  • Прем'єр-міністр Словаччини висловив загрози Україні у зв'язку з рішенням щодо транспортування газу
  • Словаччина готується припинити транспортування газу через Україну та шукає альтернативні джерела постачання
  • Президент України вважає, що дії Фіцо є відкриттям другого енергетичного фронту проти України
  • Напружена ситуація між країнами може призвести до серйозних наслідків у сфері постачання газу та електроенергії

Фіцо знову марить зустріччю з Президентом України

Раніше прем'єр запропонував провести зустріч щодо відновлення транзиту газу через Україну в Словаччині, тоді Зеленський запросив Фіцо приїхати до Києва в п'ятницю.

Ми шукаємо іншу дату, яка має бути найближчими днями, — відповів Фіцо на запитання журналіста з цього приводу під час свого візиту до східної Словаччини, не повідомляючи додаткових подробиць.

Роберт Фіцо

Роберт Фіцо

Прем'єр-міністр Словаччини

Погрози Фіцо Україні

Після рішення України не продовжувати транзит російського газу через свою територію після закінчення відповідного контракту з російською стороною Фіцо різко розкритикував зокрема Зеленського і, наприклад, звинуватив його у саботажі.

Він стверджував, що через рішення Києва Словаччина втратить близько пів мільярда євро (12,6 млрд чеських крон) доходу від плати за транспортування газу. Він також пригрозив Україні заходами у відповідь, зокрема припиненням постачання електроенергії.

Своєю чергою президент України звинуватив Фіцо у відкритті другого енергетичного фронту проти України за вказівкою президента Росії Володимира Путіна.

У минулому Словаччина залежала від постачання російського газу. Останніми днями найбільший словацький постачальник газу SPP заявив, що готується припинити транспортування сировини через Україну і гарантує постачання газу протягом цього року. Однак, на думку SPP, закупівля газу з інших джерел буде дорожчою, в основному через плату за його транспортування до Словаччини.

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