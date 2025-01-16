Фицо ищет встречи с Зеленским "в ближайшее время"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие дни. Это следует из заявления Фицо.

Фицо снова грезит встречей с Президентом Украины

Ранее премьер предложил провести встречу по возобновлению транзита газа через Украину в Словакии, тогда Зеленский пригласил Фицо приехать в Киев в пятницу.

Мы ищем другую дату, которая должна быть в ближайшие дни, — ответил Фицо на вопрос журналиста на этот счет во время своего визита в восточную Словакию, не сообщая дополнительных подробностей. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Угрозы Фицо Украины

После решения Украины не продолжать транзит российского газа через свою территорию после окончания соответствующего контракта с российской стороной Фицо подверг резкой критике в частности Зеленского и, например, обвинил его в саботаже.

Он утверждал, что из-за решения Киева Словакия потеряет около полумиллиарда евро (12,6 млрд чешских крон) дохода от платы за транспортировку газа. Он также пригрозил Украине ответными мерами, в частности прекращением поставки электроэнергии. Поделиться

В свою очередь президент Украины обвинил Фицо в открытии второго энергетического фронта против Украины по указанию президента России Владимира Путина.