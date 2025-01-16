Фицо ищет встречи с Зеленским "в ближайшее время"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие дни. Это следует из заявления Фицо.
Главные тезисы
- Фицо пытается организовать встречу с Зеленским для обсуждения возобновления транзита газа через Украину.
- Напряженная ситуация между Словакией и Украиной может привести к серьезным последствиям в сфере поставок газа и электроэнергии.
Фицо снова грезит встречей с Президентом Украины
Ранее премьер предложил провести встречу по возобновлению транзита газа через Украину в Словакии, тогда Зеленский пригласил Фицо приехать в Киев в пятницу.
Угрозы Фицо Украины
После решения Украины не продолжать транзит российского газа через свою территорию после окончания соответствующего контракта с российской стороной Фицо подверг резкой критике в частности Зеленского и, например, обвинил его в саботаже.
В свою очередь президент Украины обвинил Фицо в открытии второго энергетического фронта против Украины по указанию президента России Владимира Путина.
В прошлом Словакия зависела от поставок российского газа. В последние дни крупнейший словацкий поставщик газа SPP заявил, что готовится прекратить транспортировку сырья через Украину и гарантирует поставку газа в течение этого года. Однако, по мнению SPP, закупка газа из других источников будет дороже, в основном из-за платы за его транспортировку в Словакию.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-