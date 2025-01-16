Фицо ищет встречи с Зеленским "в ближайшее время"
Категория
Мир
Дата публикации

Фицо ищет встречи с Зеленским "в ближайшее время"

Фицо
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Источник:  Irozhlas

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в ближайшие дни. Это следует из заявления Фицо.

Главные тезисы

  • Фицо пытается организовать встречу с Зеленским для обсуждения возобновления транзита газа через Украину.
  • Напряженная ситуация между Словакией и Украиной может привести к серьезным последствиям в сфере поставок газа и электроэнергии.

Фицо снова грезит встречей с Президентом Украины

Ранее премьер предложил провести встречу по возобновлению транзита газа через Украину в Словакии, тогда Зеленский пригласил Фицо приехать в Киев в пятницу.

Мы ищем другую дату, которая должна быть в ближайшие дни, — ответил Фицо на вопрос журналиста на этот счет во время своего визита в восточную Словакию, не сообщая дополнительных подробностей.

Роберт Фицо

Роберт Фицо

Премьер-министр Словакии

Угрозы Фицо Украины

После решения Украины не продолжать транзит российского газа через свою территорию после окончания соответствующего контракта с российской стороной Фицо подверг резкой критике в частности Зеленского и, например, обвинил его в саботаже.

Он утверждал, что из-за решения Киева Словакия потеряет около полумиллиарда евро (12,6 млрд чешских крон) дохода от платы за транспортировку газа. Он также пригрозил Украине ответными мерами, в частности прекращением поставки электроэнергии.

В свою очередь президент Украины обвинил Фицо в открытии второго энергетического фронта против Украины по указанию президента России Владимира Путина.

В прошлом Словакия зависела от поставок российского газа. В последние дни крупнейший словацкий поставщик газа SPP заявил, что готовится прекратить транспортировку сырья через Украину и гарантирует поставку газа в течение этого года. Однако, по мнению SPP, закупка газа из других источников будет дороже, в основном из-за платы за его транспортировку в Словакию.

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