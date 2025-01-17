Фіцо наполегливо бажає зустрічі з Зеленським — коли тепер

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував українському президенту Володимиру Зеленському нову дату і місце зустрічі. За його словами, відповіді нібито поки не було.
Головні тези:
- Роберт Фіцо наполегливо пропонує нову дату та місце зустрічі з українським президентом.
- Фіцо висловлює обурення щодо рішення України припинити транзит російського газу, яке, за його словами, завдає шкоди Словаччині та Євросоюзу.
- Український президент Володимир Зеленський активно шукає опору в регіоні, пропонуючи підтримку у боротьбі за енергетичну безпеку.
Фіцо прагне зустрітися з Зеленським
Фіцо повідомив, що провів телефонну розмову з німецьким канцлером Олафом Шольцом, обговорювали тему постачання газу. Він також поскаржився на рішення України припинити транзит російського газу з 1 січня 2025 року, яке завдає "значної шкоди Словаччині та Євросоюзу".
Крім того, Фіцо повторив погрози "вжити заходів у відповідь".
Він також сказав, що зустріч у Давосі нібито може визначити майбутнє відносин з Україною, але "Зеленський ніяк не відреагував на цю пропозицію".
Зазначимо, президент Всесвітнього економічного форуму Берг Бренде анонсував особисту участь Володимира Зеленського. Форум відбудеться з 20 по 24 січня.
Нагадаємо, раніше Роберт Фіцо запрошував Зеленського зустрітися на словацькій території біля кордону з Україною і пропонував йому скористатися поїздом Київ — Кошице. Український президент у відповідь покликав його на зустріч 17 січня до Києва, той відмовився.
Зеленський зустрівся з лідером словацької опозиції
17 січня Зеленський приймав лідера словацької опозиції Міхала Шимечка, якому заявив, що Україна готова допомагати Словаччині з енергетичною безпекою, але хоче "чути важливі сигнали", такі як підтримка вступу до НАТО і Євросоюзу.
Нинішній уряд на чолі з Фіцо виступає проти інтеграції України в ці структури.
Він також запевнив, що Україна відкрита до діалогу зі Словаччиною, зокрема щодо енергетичної безпеки.
Я розумію, що ця тема чутлива. Звичайно, ми дуже відкриті. Ми готові допомагати словакам з енергетичною стабільністю і безпекою. Але для нас дуже важливо чути сигнали зі Словаччини, що ви також підтримуєте українців на нашому шляху до ЄС і НАТО. Це для нас важливо.
Як пишуть словацькі ЗМІ, мета візиту — двосторонні переговори.
Днями словацька опозиція ініціювала вотум недовіри уряду Фіцо, зокрема через антиукраїнську політику і зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.
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