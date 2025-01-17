Фіцо наполегливо бажає зустрічі з Зеленським — коли тепер

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував українському президенту Володимиру Зеленському нову дату і місце зустрічі. За його словами, відповіді нібито поки не було.

Фіцо прагне зустрітися з Зеленським

Фіцо повідомив, що провів телефонну розмову з німецьким канцлером Олафом Шольцом, обговорювали тему постачання газу. Він також поскаржився на рішення України припинити транзит російського газу з 1 січня 2025 року, яке завдає "значної шкоди Словаччині та Євросоюзу".

Крім того, Фіцо повторив погрози "вжити заходів у відповідь".

Під час бесіди я також повідомив, що ми вже кілька днів пропонуємо провести спільну зустріч із паном Зеленським у вівторок увечері (21 січня — ред.) у Давосі, на Всесвітньому економічному форумі, де ми обоє будемо присутні. Роберт Фіцо Прем'єр-міністр Словаччини

Він також сказав, що зустріч у Давосі нібито може визначити майбутнє відносин з Україною, але "Зеленський ніяк не відреагував на цю пропозицію".

Зазначимо, президент Всесвітнього економічного форуму Берг Бренде анонсував особисту участь Володимира Зеленського. Форум відбудеться з 20 по 24 січня.

Нагадаємо, раніше Роберт Фіцо запрошував Зеленського зустрітися на словацькій території біля кордону з Україною і пропонував йому скористатися поїздом Київ — Кошице. Український президент у відповідь покликав його на зустріч 17 січня до Києва, той відмовився.

Зеленський зустрівся з лідером словацької опозиції

17 січня Зеленський приймав лідера словацької опозиції Міхала Шимечка, якому заявив, що Україна готова допомагати Словаччині з енергетичною безпекою, але хоче "чути важливі сигнали", такі як підтримка вступу до НАТО і Євросоюзу.

Нинішній уряд на чолі з Фіцо виступає проти інтеграції України в ці структури.

Ми готові прийняти лідера наших друзів, словацького народу. Приїхав інший лідер (цього тижня Зеленський запрошував до Києва прем'єра Роберта Фіцо, — ред.), і ми раді. Ми дуже розраховуємо на взаємини між нашими державами. Ваш візит є сигналом, що ви продовжите підтримувати нашу територіальну цілісність і суверенітет, — заявив президент. Поширити

Він також запевнив, що Україна відкрита до діалогу зі Словаччиною, зокрема щодо енергетичної безпеки.

Я розумію, що ця тема чутлива. Звичайно, ми дуже відкриті. Ми готові допомагати словакам з енергетичною стабільністю і безпекою. Але для нас дуже важливо чути сигнали зі Словаччини, що ви також підтримуєте українців на нашому шляху до ЄС і НАТО. Це для нас важливо.

Як пишуть словацькі ЗМІ, мета візиту — двосторонні переговори.

Наша мета зрозуміла — знову відкрити двері, які Фіцо зачинив агресивними випадами. Словаччина та Україна — близькі партнери і знають, як допомогти один одному, — зазначив він. Поширити

Днями словацька опозиція ініціювала вотум недовіри уряду Фіцо, зокрема через антиукраїнську політику і зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.