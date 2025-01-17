Фицо настойчиво желает встречи с Зеленским — когда теперь

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому новую дату и место встречи. По его словам, ответа пока не последовало.

Фицо стремится встретиться с Зеленским

Фицо сообщил, что провел телефонный разговор с немецким канцлером Олафом Шольцом, обсуждали тему поставки газа. Он также пожаловался на решение Украины прекратить транзит российского газа с 1 января 2025 года, которое наносит "значительный ущерб Словакии и Евросоюзу".

Кроме того, Фицо повторил угрозы "принять ответные меры".

Во время беседы я также сообщил, что мы уже несколько дней предлагаем провести совместную встречу с Зеленским во вторник вечером (21 января — ред.) в Давосе, на Всемирном экономическом форуме, где мы оба будем присутствовать. Роберт Фицо Премьер-министр Словакии

Он также сказал, что встреча в Давосе якобы может определить будущее отношений с Украиной, но "Зеленский никак не отреагировал на это предложение".

Отметим, что президент Всемирного экономического форума Берг Бренде анонсировал личное участие Владимира Зеленского. Форум пройдет с 20 по 24 января.

Напомним, ранее Роберт Фицо приглашал Зеленского встретиться на словацкой территории у границы с Украиной и предлагал ему воспользоваться поездом Киев — Кошице. Украинский президент в ответ позвал его на встречу 17 января в Киев, тот отказался.

Зеленский встретился с лидером словацкой оппозиции

17 января Зеленский принимал лидера словацкой оппозиции Михала Шимечко, которому заявил, что Украина готова помогать Словакии с энергетической безопасностью, но хочет "слышать важные сигналы", такие как поддержка вступления в НАТО и Евросоюз.

Нынешнее правительство во главе с Фицо выступает против интеграции Украины в эти структуры.

Мы готовы принять лидера наших друзей, словацкого народа. Приехал другой лидер (на этой неделе Зеленский приглашал в Киев премьера Роберта Фицо — ред.), и мы рады. Мы очень рассчитываем на отношения между нашими государствами. Ваш визит является сигналом, что вы продолжите поддерживать нашу территориальную целостность и суверенитет, заявил президент. Поделиться

Он также заверил, что Украина открыта к диалогу со Словакией, в частности, по энергетической безопасности.

Я понимаю, что эта тема чувствительна. Конечно, мы очень открыты. Мы готовы помогать словакам с энергетической устойчивостью и безопасностью. Но для нас очень важно слышать сигналы из Словакии, что вы также поддерживаете украинцев на нашем пути в ЕС и НАТО. Это для нас важно.

Как пишут словацкие СМИ, цель визита — двусторонние переговоры.

Наша цель ясна — снова открыть дверь, которую Фицо закрыл агрессивными выпадами. Словакия и Украина — близкие партнеры и знают, как помочь друг другу, — отметил он. Поделиться

На днях словацкая оппозиция инициировала вотум недоверия правительству Фицо, в частности, из-за антиукраинской политики и встреч с российским диктатором Владимиром Путиным.