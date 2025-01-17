Фицо настойчиво желает встречи с Зеленским — когда теперь

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил украинскому президенту Владимиру Зеленскому новую дату и место встречи. По его словам, ответа пока не последовало.
Главные тезисы
- Премьер-министр Словакии решительно предлагает новую дату и место для встречи с украинским президентом.
- Украинский лидер активно ищет поддержку в борьбе за энергетическую безопасность в регионе.
- Фицо выразил недовольство решением Украины о прекращении транзита российского газа, считая это ущербным для Словакии и Евросоюза.
Фицо стремится встретиться с Зеленским
Фицо сообщил, что провел телефонный разговор с немецким канцлером Олафом Шольцом, обсуждали тему поставки газа. Он также пожаловался на решение Украины прекратить транзит российского газа с 1 января 2025 года, которое наносит "значительный ущерб Словакии и Евросоюзу".
Кроме того, Фицо повторил угрозы "принять ответные меры".
Он также сказал, что встреча в Давосе якобы может определить будущее отношений с Украиной, но "Зеленский никак не отреагировал на это предложение".
Отметим, что президент Всемирного экономического форума Берг Бренде анонсировал личное участие Владимира Зеленского. Форум пройдет с 20 по 24 января.
Напомним, ранее Роберт Фицо приглашал Зеленского встретиться на словацкой территории у границы с Украиной и предлагал ему воспользоваться поездом Киев — Кошице. Украинский президент в ответ позвал его на встречу 17 января в Киев, тот отказался.
Зеленский встретился с лидером словацкой оппозиции
17 января Зеленский принимал лидера словацкой оппозиции Михала Шимечко, которому заявил, что Украина готова помогать Словакии с энергетической безопасностью, но хочет "слышать важные сигналы", такие как поддержка вступления в НАТО и Евросоюз.
Нынешнее правительство во главе с Фицо выступает против интеграции Украины в эти структуры.
Он также заверил, что Украина открыта к диалогу со Словакией, в частности, по энергетической безопасности.
Я понимаю, что эта тема чувствительна. Конечно, мы очень открыты. Мы готовы помогать словакам с энергетической устойчивостью и безопасностью. Но для нас очень важно слышать сигналы из Словакии, что вы также поддерживаете украинцев на нашем пути в ЕС и НАТО. Это для нас важно.
Как пишут словацкие СМИ, цель визита — двусторонние переговоры.
На днях словацкая оппозиция инициировала вотум недоверия правительству Фицо, в частности, из-за антиукраинской политики и встреч с российским диктатором Владимиром Путиным.
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