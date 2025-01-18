Абсолютно неприйнятно. Шольц публічно поставив на місце Ілона Маска

Німецький лідер Олаф Шольц поскаржився на те, що дружні стосунки американського мільярдера Ілона Маска з ультраправими "ставить під загрозу" демократію у Європі.

Шольц невдоволений витівками Маска

Канцлер ФРН звертає увагу на те, що одіозний мільярдер підтримує ультраправих всюди в Європі — у Великій Британії, Німеччині, багатьох інших країнах.

І це те, що абсолютно неприйнятно. Це ставить під загрозу демократичний розвиток Європи, це ставить під загрозу нашу спільноту, і це необхідно критикувати. Олаф Шольц Канцлер ФРН

Як зазначив німецький лідер, він не проти того, щоб Маск висловлював свою свободу слова.

Попри це, наголошує Олаф Шольц, перехід бізнесмена на бік ультраправих, чи то з бізнес-інтересів, чи то з причин, пов'язаних з його власною політичною позицією, “є неприйнятним".

До слова, нещодавно французький лідер Еммануель Макрон розкритикував Ілона Маска за втручання в європейську політику.

Хто міг собі уявити десять років тому, якби нам сказали, що власник однієї з найбільших соціальних мереж у світі підтримає новий міжнародний реакційний рух і безпосередньо втрутиться у вибори, зокрема в Німеччині. Еммануель Макрон Президент Франції

Маск знову спровокував гучний скандал

Що важливо розуміти, американський мільярдер публічно заявив про підтримку правих діячів та ідеї по всьому світу.

У центрі його уваги саме ультраправа "Альтернативу для Німеччини", яка візьме участь у майбутніх дострокових федеральних виборах, які відбудуться 23 лютого.

Магнат соціальних мереж також є одним з найпалкіших прихильників Дональда Трампа, завдяки чому увійшов до найближчого оточення новообраного президента США, — наголошують журналісти. Поширити

Не можна також проігнорувати той факт, що Ілон Маск підтримав британську праворадикальну партію "Реформи Великобританії".