Абсолютно неприйнятно. Шольц публічно поставив на місце Ілона Маска

Німецький лідер Олаф Шольц поскаржився на те, що дружні стосунки американського мільярдера Ілона Маска з ультраправими "ставить під загрозу" демократію у Європі.
Головні тези:
- Шольц вважає неприйнятною підтримку ультраправих з боку Ілона Маска.
- Еммануель Макрон також висловив свою позицію з цього приводу.
- Ілон Маск намагається вплинути на європейський політичний клімат.
Шольц невдоволений витівками Маска
Канцлер ФРН звертає увагу на те, що одіозний мільярдер підтримує ультраправих всюди в Європі — у Великій Британії, Німеччині, багатьох інших країнах.
Як зазначив німецький лідер, він не проти того, щоб Маск висловлював свою свободу слова.
Попри це, наголошує Олаф Шольц, перехід бізнесмена на бік ультраправих, чи то з бізнес-інтересів, чи то з причин, пов'язаних з його власною політичною позицією, “є неприйнятним".
До слова, нещодавно французький лідер Еммануель Макрон розкритикував Ілона Маска за втручання в європейську політику.
Маск знову спровокував гучний скандал
Що важливо розуміти, американський мільярдер публічно заявив про підтримку правих діячів та ідеї по всьому світу.
У центрі його уваги саме ультраправа "Альтернативу для Німеччини", яка візьме участь у майбутніх дострокових федеральних виборах, які відбудуться 23 лютого.
Не можна також проігнорувати той факт, що Ілон Маск підтримав британську праворадикальну партію "Реформи Великобританії".
Нещодавно почали ширитися чутки про те, що незабаром він може почати фінансувати цю партію.
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