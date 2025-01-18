Чего в ЕС требуют от соцсети X Илона Маска

По словам комиссара ЕС по цифровым технологиям Хенни Виркунен, в ЕС проводят проверку, соответствует ли деятельность соцсети Маска действующим правилам Евросоюза по модерации контента.

Сегодня мы предпринимаем следующие шаги, чтобы выяснить, насколько рекомендательные системы X соответствуют обязательствам, установленным Законом ЕС о цифровых услугах, подчеркнула Виркунен. Поделиться

В частности, в Брюсселе требуют от Маска раскрыть последние изменения, внесенные в рекомендации по соцсети.

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Речь идет о требованиях по передаче внутренних документов, описывающих алгоритм рекомендаций.

В Еврокомиссии также приказали хранить все документы, указывающие на возможные изменения в алгоритме в будущем.

Кроме того, регулятор ЕС запросил доступ к информации о том, как социальная сеть модерирует и усиливает контент.

Почему ЕС конфликтует с соцсетью Илона Маска

Решения были приняты в ответ на жалобы политиков из Германии, заявивших, что алгоритм X намеренно продвигает контент крайне правых накануне выборов в стране 23 февраля.

При этом сам Маск открыто выступает с поддержкой националистической партии Альтернатива для Германии.

Мы стремимся к тому, чтобы каждая платформа, работающая в ЕС, уважала наше законодательство, направленное на то, чтобы сделать онлайн-среду справедливой, безопасной и демократичной для всех граждан Европы, — подчеркнула Хенна Виркунен. Поделиться

Представители Еврокомиссии объясняют, что Маск имеет право на выражение собственных мнений и проведение публичных дискуссий с политиками, однако расследование проводится по алгоритмам платформы и их влиянию на продвижение определенных утверждений и возможно ограничение альтернативных взглядов.