Еврокомиссия заявила о расширении расследования по деятельности соцсети X, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску.
Главные тезисы
- Еврокомиссия расширяет расследование деятельности соцсети X, владельцем которой является Илон Маск, из-за нарушений модерации контента в соответствии с законодательством ЕС.
- Власти требуют от Маска предоставить информацию о изменениях в рекомендательных системах соцсети и алгоритмах рекомендаций.
- Расследование началось после жалоб немецких политиков на предполагаемую поддержку крайне правых сил алгоритмами соцсети X.
Чего в ЕС требуют от соцсети X Илона Маска
По словам комиссара ЕС по цифровым технологиям Хенни Виркунен, в ЕС проводят проверку, соответствует ли деятельность соцсети Маска действующим правилам Евросоюза по модерации контента.
В частности, в Брюсселе требуют от Маска раскрыть последние изменения, внесенные в рекомендации по соцсети.
Речь идет о требованиях по передаче внутренних документов, описывающих алгоритм рекомендаций.
В Еврокомиссии также приказали хранить все документы, указывающие на возможные изменения в алгоритме в будущем.
Кроме того, регулятор ЕС запросил доступ к информации о том, как социальная сеть модерирует и усиливает контент.
Почему ЕС конфликтует с соцсетью Илона Маска
Решения были приняты в ответ на жалобы политиков из Германии, заявивших, что алгоритм X намеренно продвигает контент крайне правых накануне выборов в стране 23 февраля.
При этом сам Маск открыто выступает с поддержкой националистической партии Альтернатива для Германии.
Представители Еврокомиссии объясняют, что Маск имеет право на выражение собственных мнений и проведение публичных дискуссий с политиками, однако расследование проводится по алгоритмам платформы и их влиянию на продвижение определенных утверждений и возможно ограничение альтернативных взглядов.
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