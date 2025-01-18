Єврокомісія заявила про розширення розслідування щодо діяльності соцмережі X, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску.
Головні тези:
- Єврокомісія розширила розслідування щодо діяльності соцмережі X Ілона Маска у зв'язку з підозрами щодо порушення модерації контенту відповідно до законодавства ЄС.
- ЄС вимагає від Маска розкриття останніх змін у рекомендаційних системах соцмережі та документів, описуючих алгоритм рекомендаційних алгоритмів.
- Конфлікт із Євросоюзом виник у зв'язку зі скаргами німецьких політиків щодо підтримкия крайніх правих сил у Німеччині алгоритмами X напередодні виборів.
Чого у ЄС вимагають від соцмережі X Ілона Маска
За словами комісара ЄС із цифрових технологій Хенни Віркунен, у ЄС проводять перевірку, чи відповідає діяльність соцмережі Маска діючим правилам Євросоюзу щодо модерації контенту.
Зокрема, у Брюсселі вимагають від Маска розкрити останні зміни, внесені до рекомендацій щодо соцмережі.
Мова йде про вимоги з передачі внутрішніх документів, які описують алгоритм рекомендацій.
У Єврокомісії також наказали зберігати усі документи, які вказують на можливі зміни у алгоритмі у майбутньому.
Крім того, регулятор ЄС запросив доступ до інформації про те, як соціальна мережа модерує і підсилює контент.
Чому ЄС конфліктує із соцмережею Ілона Маска
Рішення були прийняті у відповідь на скарги політиків з Німеччини, які заявили, що алгоритм X умисно просуває контент крайніх правих напередодні виборів у країні 23 лютого.
При цьому сам Маск відкрито виступає із підтримкою націоналістичної партії "Альтернатива для Німеччини".
Представники Єврокомісії пояснюють, що Маск має право на висловлення власних думок та проведення публічних дискусій з політиками, однак розслідування проводиться щодо алгоритмів платформи та їхнього впливу на просування певних тверджень і можливе обмеження альтернативних поглядів.
Більше по темі
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-