Єврокомісія заявила про розширення розслідування щодо діяльності соцмережі X, яка належить американському мільярдеру Ілону Маску.

Чого у ЄС вимагають від соцмережі X Ілона Маска

За словами комісара ЄС із цифрових технологій Хенни Віркунен, у ЄС проводять перевірку, чи відповідає діяльність соцмережі Маска діючим правилам Євросоюзу щодо модерації контенту.

Сьогодні ми робимо наступні кроки, щоб з’ясувати, наскільки рекомендаційні системи X відповідають зобов’язанням, встановленим Законом ЄС про цифрові послуги, — підкреслила Віркунен. Поширити

Зокрема, у Брюсселі вимагають від Маска розкрити останні зміни, внесені до рекомендацій щодо соцмережі.

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Мова йде про вимоги з передачі внутрішніх документів, які описують алгоритм рекомендацій.

У Єврокомісії також наказали зберігати усі документи, які вказують на можливі зміни у алгоритмі у майбутньому.

Крім того, регулятор ЄС запросив доступ до інформації про те, як соціальна мережа модерує і підсилює контент.

Чому ЄС конфліктує із соцмережею Ілона Маска

Рішення були прийняті у відповідь на скарги політиків з Німеччини, які заявили, що алгоритм X умисно просуває контент крайніх правих напередодні виборів у країні 23 лютого.

При цьому сам Маск відкрито виступає із підтримкою націоналістичної партії "Альтернатива для Німеччини".

Ми прагнемо до того, щоб кожна платформа, яка працює в ЄС, поважала наше законодавство, спрямоване на те, щоб зробити онлайн-середовище справедливим, безпечним і демократичним для всіх громадян Європи, — підкреслила Хенна Віркунен. Поширити

Представники Єврокомісії пояснюють, що Маск має право на висловлення власних думок та проведення публічних дискусій з політиками, однак розслідування проводиться щодо алгоритмів платформи та їхнього впливу на просування певних тверджень і можливе обмеження альтернативних поглядів.