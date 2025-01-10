Американський мільярдер Ілон Маск хоче ввести платну реєстрацію у власній соцмережі X вже у 2025 році.

Що відомо про наміри Маска зробити платною реєстрацію у X

Як стверджують журналісти видання із посиланням на джерела, близькі до представників компанії, вже найближчими місяцями реєстрація в X може стати платною.

Нових користувачів можуть змусити платити за реєстрацію 8 доларів лише за створення акаунта.

Платна реєстрація, за даними ЗМІ, запрацює по всьому світу вже в лютому.

Соцмережа X

Між тим користувачі, які відмовляться від платної реєстрації, зможуть використовувати соцмережу лише у режимі читання без можливості публікації власних постів та коментарів публікацій інших.

У якості бонусу за платну реєстрацію користувач отримає підписку X Premium, яка окремо коштує 8 доларів.

Вона прибирає всю рекламу з сервісу, розширює можливості вбудованої нейромережі Grok і додає синю галочку.

Чому реєстрацію в X хочуть зробити платною

Пояснюється, що платна реєстрація в X буде запроваджена у рамках боротьби із ботами, яких використовують для поширення пропаганди, суперечливих політичних поглядів і розпалювання расової ненависті.

Соцмережа ще у 2023 році почала тестувати передплату в 1 долар/рік для всіх нових користувачів із Філіппін і Нової Зеландії.

Крім платних реєстрацій, Ілон Маск планує ввести ще одне нововведення в X. Йдеться про приховування дати і часу публікації постів, що відображаються у стрічці. На його думку, це поліпшить і очистить інтерфейс соцмережі.