Маск хоче зробити платною реєстрацію в соцмережі X
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Маск хоче зробити платною реєстрацію в соцмережі X

Ілон Маск та X
Джерело:  Fortune

Американський мільярдер Ілон Маск хоче ввести платну реєстрацію у власній соцмережі X вже у 2025 році. 

Головні тези:

  • Маск планує запровадити платну реєстрацію в соцмережі X вже у 2025 році.
  • Користувачі, які не оплатять реєстрацію, зможуть лише читати контент, не маючи можливості публікації власних постів чи коментування.
  • Платна реєстрація має на меті боротьбу з ботами та поширенням негативного контенту в соцмережі.
  • Окрім платної реєстрації, користувачі отримають підписку X Premium, що усуває рекламу та розширює функціонал галочки в соцмережі.
  • Іншим нововведенням у X буде можливість приховання дати і часу публікації постів для поліпшення інтерфейсу платформи.

Що відомо про наміри Маска зробити платною реєстрацію у X

Як стверджують журналісти видання із посиланням на джерела, близькі до представників компанії, вже найближчими місяцями реєстрація в X може стати платною.

Нових користувачів можуть змусити платити за реєстрацію 8 доларів лише за створення акаунта.

Платна реєстрація, за даними ЗМІ, запрацює по всьому світу вже в лютому.

Маск хоче запровадити платну реєстрацію в соцмережі X
Соцмережа X

Між тим користувачі, які відмовляться від платної реєстрації, зможуть використовувати соцмережу лише у режимі читання без можливості публікації власних постів та коментарів публікацій інших.

У якості бонусу за платну реєстрацію користувач отримає підписку X Premium, яка окремо коштує 8 доларів.

Вона прибирає всю рекламу з сервісу, розширює можливості вбудованої нейромережі Grok і додає синю галочку.

Чому реєстрацію в X хочуть зробити платною

Пояснюється, що платна реєстрація в X буде запроваджена у рамках боротьби із ботами, яких використовують для поширення пропаганди, суперечливих політичних поглядів і розпалювання расової ненависті.

Соцмережа ще у 2023 році почала тестувати передплату в 1 долар/рік для всіх нових користувачів із Філіппін і Нової Зеландії.

Крім платних реєстрацій, Ілон Маск планує ввести ще одне нововведення в X. Йдеться про приховування дати і часу публікації постів, що відображаються у стрічці. На його думку, це поліпшить і очистить інтерфейс соцмережі.

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