Маск хочет сделать платной регистрацию в соцсети X
Категория
Технологии
Дата публикации

Маск хочет сделать платной регистрацию в соцсети X

Илон Маск и X
Читати українською
Источник:  Fortune

Американский миллиардер Илон Маск хочет ввести платную регистрацию в собственной соцсети X уже в 2025 году.

Главные тезисы

  • Илон Маск планирует ввести платную регистрацию в своей соцсети X в 2025 году, с целью борьбы с ботами и отрицательным контентом.
  • Пользователи без платной регистрации смогут только читать контент, без возможности публикации постов и комментариев.
  • X также предложит пользователям подписку X Premium за дополнительную плату, устраняющую рекламу и расширяющую функционал.

Что известно о намерениях Маска сделать платной регистрации в X

Как утверждают журналисты издания со ссылкой на источники, близкие к представителям компании, уже в ближайшие месяцы регистрация в X может стать платной.

Новые пользователи могут заставить платить за регистрацию 8 долларов только за создание аккаунта.

Платная регистрация, по данным СМИ, заработает по всему миру уже в феврале.

Маск хочет ввести платную регистрацию в соцсети X
Соцсеть X

Между тем, пользователи, которые откажутся от платной регистрации, смогут использовать соцсеть только в режиме чтения без возможности публикации собственных постов и комментариев публикаций других.

В качестве бонуса за платную регистрацию пользователь получит подписку X Premium, которая отдельно стоит 8 долларов.

Она убирает всю рекламу из сервиса, расширяет возможности встроенной нейросети Grok и добавляет синюю галочку.

Почему регистрацию в X хотят сделать платной

Объясняется, что платная регистрация в X будет введена в рамках борьбы с ботами, используемыми для распространения пропаганды, противоречивых политических взглядов и разжигания расовой ненависти.

Соцсеть еще в 2023 году начала тестировать подписку в 1 доллар/год для всех новых пользователей из Филиппин и Новой Зеландии.

Кроме платных регистраций, Илон Маск планирует ввести еще одно нововведение в X. Речь идет о сокрытии даты и времени публикации отображаемых в ленте постов. По его мнению, это улучшит и очистит интерфейс соцсети.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Соцсеть X Маска продает синие "галочки" террористам и роспропагандистам — аналитики
Илон Маск
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
В США начали расследование против компании Маска из-за возможной помощи РФ
Илон Маск
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
В соцсети X Маска запустили важное обновление
Соцсеть X

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?