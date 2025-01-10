Маск хочет сделать платной регистрацию в соцсети X

Американский миллиардер Илон Маск хочет ввести платную регистрацию в собственной соцсети X уже в 2025 году.

Что известно о намерениях Маска сделать платной регистрации в X

Как утверждают журналисты издания со ссылкой на источники, близкие к представителям компании, уже в ближайшие месяцы регистрация в X может стать платной.

Новые пользователи могут заставить платить за регистрацию 8 долларов только за создание аккаунта.

Платная регистрация, по данным СМИ, заработает по всему миру уже в феврале.

Соцсеть X

Между тем, пользователи, которые откажутся от платной регистрации, смогут использовать соцсеть только в режиме чтения без возможности публикации собственных постов и комментариев публикаций других.

В качестве бонуса за платную регистрацию пользователь получит подписку X Premium, которая отдельно стоит 8 долларов.

Она убирает всю рекламу из сервиса, расширяет возможности встроенной нейросети Grok и добавляет синюю галочку.

Почему регистрацию в X хотят сделать платной

Объясняется, что платная регистрация в X будет введена в рамках борьбы с ботами, используемыми для распространения пропаганды, противоречивых политических взглядов и разжигания расовой ненависти.

Соцсеть еще в 2023 году начала тестировать подписку в 1 доллар/год для всех новых пользователей из Филиппин и Новой Зеландии.

Кроме платных регистраций, Илон Маск планирует ввести еще одно нововведение в X. Речь идет о сокрытии даты и времени публикации отображаемых в ленте постов. По его мнению, это улучшит и очистит интерфейс соцсети.