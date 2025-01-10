Маск хочет сделать платной регистрацию в соцсети X

Американский миллиардер Илон Маск хочет ввести платную регистрацию в собственной соцсети X уже в 2025 году.
Главные тезисы
- Илон Маск планирует ввести платную регистрацию в своей соцсети X в 2025 году, с целью борьбы с ботами и отрицательным контентом.
- Пользователи без платной регистрации смогут только читать контент, без возможности публикации постов и комментариев.
- X также предложит пользователям подписку X Premium за дополнительную плату, устраняющую рекламу и расширяющую функционал.
Что известно о намерениях Маска сделать платной регистрации в X
Как утверждают журналисты издания со ссылкой на источники, близкие к представителям компании, уже в ближайшие месяцы регистрация в X может стать платной.
Новые пользователи могут заставить платить за регистрацию 8 долларов только за создание аккаунта.
Платная регистрация, по данным СМИ, заработает по всему миру уже в феврале.
Между тем, пользователи, которые откажутся от платной регистрации, смогут использовать соцсеть только в режиме чтения без возможности публикации собственных постов и комментариев публикаций других.
В качестве бонуса за платную регистрацию пользователь получит подписку X Premium, которая отдельно стоит 8 долларов.
Она убирает всю рекламу из сервиса, расширяет возможности встроенной нейросети Grok и добавляет синюю галочку.
Почему регистрацию в X хотят сделать платной
Объясняется, что платная регистрация в X будет введена в рамках борьбы с ботами, используемыми для распространения пропаганды, противоречивых политических взглядов и разжигания расовой ненависти.
Соцсеть еще в 2023 году начала тестировать подписку в 1 доллар/год для всех новых пользователей из Филиппин и Новой Зеландии.
Кроме платных регистраций, Илон Маск планирует ввести еще одно нововведение в X. Речь идет о сокрытии даты и времени публикации отображаемых в ленте постов. По его мнению, это улучшит и очистит интерфейс соцсети.
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