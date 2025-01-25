Вайлз не дозволила Маску відкрити офіс у Білому домі

Керівниця апарату Дональда Трампа С’юзі Вайлз не дозволила Ілону Маску відкрити офіс у Білому домі. Вона заявила, що це суперечить стандартам адміністрації.
Головні тези:
- Керівниця апарату Дональда Трампа С’юзі Вайлз заборонила Ілону Маску відкрити офіс у Білому домі через порушення стандартів адміністрації.
- Ілон Маск, який виконував ключову роль в колі оточення Трампа, прагнув мати власний офіс поряд з президентом, але зустрів відмову від С’юзі Вайлз.
- С’юзі Вайлз вважає, що соло робота та прагнення бути зіркою у команді є контрпродуктивними для місії, тому не дозволила Ілону Маску відкрити офіс у Західному крилі Білого дому.
Маску відмовили у відкритті офісу поряд із Трампом
Згідно з повідомленнями, Ілон Маск зарекомендував себе як ключова фігура в оточенні Трампа і очолює Департамент урядової ефективності.
Він наполягав на власному кабінеті у декількох метрах від Овального кабінету.
Проте, попри його амбіції отримати офіс у Західному крилі Білого дому, керівниця апарату С’юзі Вайлз не дозволила йому цього зробити.
Натомість керівна команда Маска базуватиметься в адміністративній будівлі Ейзенхауера на території Білого дому, за декілька хвилин ходьби від головного офісу.
Що відомо про С’юзі Вайлз
Сьюзі Вайлз, керівниця президентського апарату Дональда Трампа, увійшла в історію як перша жінка на цій посаді. Вона була співголовою його виборчої кампанії. Трамп похвалив її як "жорстку, розумну та інноваційну" людину, підкресливши її вплив на державні справи під час кампанії.
Вона також консультувала кількох губернаторів Флориди. Її здатність контролювати імпульсивність Трампа і взяти участь в усіх етапах його кампанії вказує на її сильні управлінські якості, що можуть бути корисними в її новій ролі.
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