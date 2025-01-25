Вайлз не разрешила Маску открыть офис в Белом доме

Руководитель аппарата Дональда Трампа Сьюзи Вайлз не разрешила Илону Маску открыть офис в Белом доме. Она заявила, что это противоречит стандартам администрации.

Маску отказали в открытии офиса рядом с Трампом

Согласно сообщениям, Илон Маск зарекомендовал себя как ключевая фигура в окружении Трампа и возглавляет Департамент правительственной эффективности.

Он настаивал на собственном кабинете в нескольких метрах от Овального кабинета.

Илон Маск

Однако, несмотря на его амбиции получить офис в Западном крыле Белого дома, руководитель аппарата Сьюзи Вайлз не позволила ему это сделать.

Руководящая команда Маска будет базироваться в административном здании Эйзенхауэра на территории Белого дома, в нескольких минутах ходьбы от головного офиса.

Я не поздравляю людей, желающих работать сольно или быть звездой. Я и моя команда не будем терпеть подхалимажа, неуместных сомнений или драматизма. Это контрпродуктивно для миссии. Сьюзи Вайлз Руководитель аппарата Президента США

Что известно о Сьюзи Вайлз

Сьюзи Вайлз, руководитель президентского аппарата Дональда Трампа, вошла в историю как первая женщина на этом посту. Она была сопредседателем его избирательной кампании. Трамп похвалил ее как "жестокого, умного и инновационного" человека, подчеркнув его влияние на государственные дела во время кампании.

У Вайлз есть значительный опыт в политике, начиная с работы на конгрессмена Джека Кэмпа и президентской кампании Рональда Рейгана. Поделиться

Она также консультировала нескольких губернаторов Флориды. Ее способность контролировать импульсивность Трампа и поучаствовать во всех этапах его кампании указывает на ее сильные управленческие качества, которые могут быть полезны в ее новой роли.