Вайлз не разрешила Маску открыть офис в Белом доме
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Политика
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Вайлз не разрешила Маску открыть офис в Белом доме

Вайлз
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Источник:  Daily Mail

Руководитель аппарата Дональда Трампа Сьюзи Вайлз не разрешила Илону Маску открыть офис в Белом доме. Она заявила, что это противоречит стандартам администрации.

Главные тезисы

  • Сьюзи Вайлз не позволила Илону Маску открыть офис в Белом доме, ссылаясь на стандарты администрации.
  • Илон Маск стремился к наличию собственного офиса рядом с президентом, но ему было отказано.
  • Руководитель аппарата Дональда Трампа, Сьюзи Вайлз, известна своим опытом в политике и управленческими качествами.

Маску отказали в открытии офиса рядом с Трампом

Согласно сообщениям, Илон Маск зарекомендовал себя как ключевая фигура в окружении Трампа и возглавляет Департамент правительственной эффективности.

Он настаивал на собственном кабинете в нескольких метрах от Овального кабинета.

Илон Маск

Однако, несмотря на его амбиции получить офис в Западном крыле Белого дома, руководитель аппарата Сьюзи Вайлз не позволила ему это сделать.

Руководящая команда Маска будет базироваться в административном здании Эйзенхауэра на территории Белого дома, в нескольких минутах ходьбы от головного офиса.

Я не поздравляю людей, желающих работать сольно или быть звездой. Я и моя команда не будем терпеть подхалимажа, неуместных сомнений или драматизма. Это контрпродуктивно для миссии.

Сьюзи Вайлз

Сьюзи Вайлз

Руководитель аппарата Президента США

Что известно о Сьюзи Вайлз

Сьюзи Вайлз, руководитель президентского аппарата Дональда Трампа, вошла в историю как первая женщина на этом посту. Она была сопредседателем его избирательной кампании. Трамп похвалил ее как "жестокого, умного и инновационного" человека, подчеркнув его влияние на государственные дела во время кампании.

У Вайлз есть значительный опыт в политике, начиная с работы на конгрессмена Джека Кэмпа и президентской кампании Рональда Рейгана.

Она также консультировала нескольких губернаторов Флориды. Ее способность контролировать импульсивность Трампа и поучаствовать во всех этапах его кампании указывает на ее сильные управленческие качества, которые могут быть полезны в ее новой роли.

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