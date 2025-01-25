Вайлз не разрешила Маску открыть офис в Белом доме

Руководитель аппарата Дональда Трампа Сьюзи Вайлз не разрешила Илону Маску открыть офис в Белом доме. Она заявила, что это противоречит стандартам администрации.
Главные тезисы
- Сьюзи Вайлз не позволила Илону Маску открыть офис в Белом доме, ссылаясь на стандарты администрации.
- Илон Маск стремился к наличию собственного офиса рядом с президентом, но ему было отказано.
- Руководитель аппарата Дональда Трампа, Сьюзи Вайлз, известна своим опытом в политике и управленческими качествами.
Маску отказали в открытии офиса рядом с Трампом
Согласно сообщениям, Илон Маск зарекомендовал себя как ключевая фигура в окружении Трампа и возглавляет Департамент правительственной эффективности.
Он настаивал на собственном кабинете в нескольких метрах от Овального кабинета.
Однако, несмотря на его амбиции получить офис в Западном крыле Белого дома, руководитель аппарата Сьюзи Вайлз не позволила ему это сделать.
Руководящая команда Маска будет базироваться в административном здании Эйзенхауэра на территории Белого дома, в нескольких минутах ходьбы от головного офиса.
Что известно о Сьюзи Вайлз
Сьюзи Вайлз, руководитель президентского аппарата Дональда Трампа, вошла в историю как первая женщина на этом посту. Она была сопредседателем его избирательной кампании. Трамп похвалил ее как "жестокого, умного и инновационного" человека, подчеркнув его влияние на государственные дела во время кампании.
Она также консультировала нескольких губернаторов Флориды. Ее способность контролировать импульсивность Трампа и поучаствовать во всех этапах его кампании указывает на ее сильные управленческие качества, которые могут быть полезны в ее новой роли.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-