Премьер Испании Санчес обвинил Маска в подрыве демократии в Европе

Премьер-министр Испании Педро Санчес подверг критике американского миллиардера Илона Маска за вмешательство в европейскую политику, обвинив его в подрыве демократии.

Санчес обвинил Маска во вмешательстве в европейскую политику

Об этом глава испанского правительства заявил на церемонии по случаю 50-летия смерти диктатора Франсиско Франко.

Международное праворадикальное движение, которому мы годами противостоим в Испании, возглавляемое самым богатым человеком планеты, открыто атакует наши институты, распространяет ненависть и открыто поддерживает наследников нацизма в Германии. Педро Санчес Премьер-министр Испании

Он подчеркнул, что демократия сейчас предстает перед экзистенциальными вызовами.

Если история учит нас чему-то, так это тому, что обретенная свобода никогда не вечна.

Ранее Илон Маск в соцсети X атаковал ряд европейских лидеров, в том числе канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Он также поддержал германскую ультраправую партию AfD.

Маск продолжает издеваться над западными лидерами

Странный комментарий Илона Маска, являющийся членом команды будущего президента США Дональда Трампа, появился под твитом Джастина Трюдо.

В нем канадский лидер категорически отверг вероятность присоединения своей страны к Соединенным Штатам, о чем активно говорит избранный президент Дональд Трамп. Поделиться

Маск подыграл насмешкам Трампа о Канаде как "51-й штат" и Трюдо как "губернатор штата".