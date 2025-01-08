Премьер Испании Санчес обвинил Маска в подрыве демократии в Европе

Премьер-министр Испании Педро Санчес подверг критике американского миллиардера Илона Маска за вмешательство в европейскую политику, обвинив его в подрыве демократии.
Главные тезисы
- Премьер-министр Испании обвинил Илона Маска во вмешательстве в европейскую политику и поддержке ультраправых партий в Германии.
- Илона Маска также обвинили в атаках на институты и распространении ненависти, что представляет угрозу для демократии в Европе.
- Санчес подчеркнул экзистенциальные вызовы перед демократией и предостерег о необходимости бороться за свободу, которая никогда не бывает постоянной.
Санчес обвинил Маска во вмешательстве в европейскую политику
Об этом глава испанского правительства заявил на церемонии по случаю 50-летия смерти диктатора Франсиско Франко.
Он подчеркнул, что демократия сейчас предстает перед экзистенциальными вызовами.
Если история учит нас чему-то, так это тому, что обретенная свобода никогда не вечна.
Ранее Илон Маск в соцсети X атаковал ряд европейских лидеров, в том числе канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера. Он также поддержал германскую ультраправую партию AfD.
Маск продолжает издеваться над западными лидерами
Странный комментарий Илона Маска, являющийся членом команды будущего президента США Дональда Трампа, появился под твитом Джастина Трюдо.
Маск подыграл насмешкам Трампа о Канаде как "51-й штат" и Трюдо как "губернатор штата".
Девочка, ты уже не губернатор Канады, так что неважно, что ты говоришь, — написал Илон Маск.
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