Избранный президентом США республиканец Дональд Трамп и назначенный им вице-президентом Джей Ди Вэнс при поддержке миллиардера Илона Маска начали кампанию против принятия временного бюджета страны, провоцируя угрозу шатдауна.

Что известно о срыве Трампом, Венсом и Маском соглашения о временном бюджете США

Законопроект по принятию временного бюджета предложил спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Майк Джонсон.

Принятие этого документа Конгрессом обеспечивало бы финансирование работы правительственных учреждений до марта 2025 года.

Однако законопроект может не получить поддержки, что спровоцирует очередной шатдаун в США уже с субботы, 21 декабря.

По информации журналистов The Hill и Politico, американский миллиардер Илон Маск прилагает значительные усилия для срыва принятия законопроекта о временном бюджете.

Дональд Трамп и Илон Маск

С этой целью он активно настраивает республиканцев против принятия законопроекта и распространяет дезинформацию через собственную соцсеть X.

Среди прочего Маск ошибочно утверждает, что документ предусматривает:

повышение зарплаты конгрессменов на 40% (на самом деле максимум 3,8%);

финансирование нового стадиона для NFL в Вашингтоне за счет федерального бюджета (но речь шла только о передаче земли местным властям);

финансирование лабораторий биологического оружия (реально речь шла об исследовании биомедицинских угроз).

На действия Маски уже остро отреагировал сенатор-демократ Берни Сандерс.

Демократы и республиканцы потратили месяцы на переговоры по поводу двупартийного соглашения для финансирования нашего правительства. Поделиться

По его словам, нельзя допускать таких миллиардеров как Маск к влиянию на работу американского правительства.

Что говорят в Трампе

При этом Маск продолжает выступать против принятия этого законопроекта, а Трамп и Джей Ди Вэнс называют его изменой.

Они призывают конгрессменов проголосовать за чистое финансирование без дополнительных положений.

Они также отметили необходимость повышения верхнего предела долга вместе с бюджетным финансированием во избежание переговоров на эту тему уже в июне 2025 года.