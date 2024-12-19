Обраний президентом США республіканець Дональд Трамп і призначений ним віце-президентом Джей Ді Венс за підтримки мільярдера Ілона Маска розпочали кампанію проти ухвалення тимчасового бюджету країни, провокуючи загрозу шатдауну.

Що відомо про зрив Трампом, Венсом та Маском угоди щодо тимчасового бюджету США

Законопроєкт щодо ухвалення тимчасового бюджету запропонував спікер Палати представників Конгресу США, республіканець Майк Джонсон.

Ухвалення цього документу Конгресом забезпечувало б фінансування роботи урядових установ до березня 2025 року.

Однак законопроєкт може не отримати підтримки, що спровокує черговий шатдаун у США вже з суботи, 21 грудня.

За інформацією журналістів The Hill та Politico, американський мільярдер Ілон Маск прикладає значні зусилля для зриву ухвалення законопроєкту щодо тимчасового бюджету.

Дональд Трамп та Ілон Маск

Для цього він активно налаштовує республіканців проти ухвалення законопроєкту та поширює дезінформацію через власну соцмережу X.

Серед іншого Маск хибно стверджує, що документ передбачає:

підвищення зарплати конгресменів на 40% (насправді максимум 3,8%);

фінансування нового стадіону для NFL у Вашингтоні за рахунок федерального бюджету (але йшлося лише про передачу землі місцевій владі);

фінансування лабораторій біологічної зброї (реально мова йшла про дослідження біомедичних загроз).

На дії Маска вже гостро відреагував сенатор-демократ Берні Сандерс.

Демократи та республіканці витратили місяці на переговори з приводу двопартійної угоди для фінансування нашого уряду. Найбагатшій людині на Землі, президенту Ілону Маску, це не подобається. Чи поцілують республіканці перстень? — зазначив Сандерс на власній сторінці у соцмережі X. Поширити

За його словами, не можна допускати таких мільярдерів як Маск до впливу на роботу американського уряду.

Що кажуть у Трампа

При цьому Маск продовжує виступати проти ухвалення цього законопроєкту, а Трамп та Джей Ді Венс називають його зрадою.

Вони закликають конгресменів проголосувати за чисте фінансування без додаткових положень.

Вони також наголосили на необхідності підвищення верхньої межі боргу разом із бюджетним фінансуванням, щоб уникнути переговорів на цю тему вже у червні 2025 року.