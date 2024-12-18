Радник Трампа впевнений у готовності України та Росії до мирних перемовин

Україна та Російська Федерація нібито вже готові до того, щоб провести перемовини. Про це заявив майбутній спецпредставник США з України та Росії Кіт Келлог в ефірі Fox News.

Келлог готовий посадити Україну за стіл переговорів з РФ

У Келлога спитали: "Схоже, що обидві сторони війни близькі до виснаження, чи це не момент для мирних переговорів?"

Абсолютно, я думаю, обидві сторони готові. Уявіть битву в клітці. Обидва бійці готові здатись. Вам потрібен рефері, щоб розборонити їх. І я думаю, що президент Трамп може це зробити. Кіт Келлог Радник Трампа

Він зазначив, що наразі ситуація характеризується війною на виснаження, де співвідношення втрат між Україною та Росією становить приблизно 1 до 5.

Після тисячі днів війни, з 350 або 400 тисячами загиблих росіян і 150 тисячами загиблих українців або приблизно такими цифрами, обидві сторони кажуть: “Можливо, прийшов час відступити”.

Келлог заявив, що вірить у те, що саме Трамп зможе завершити війну.

Great to be with @Varneyco @FoxBusiness this morning. After 1000 days of war between UKR and RU, the largest and longest since World War II, it is time for it to end. I believe a President Trump will deliver on that promise he made to America and the World. pic.twitter.com/KPML657A1j — Keith Kellogg (@generalkellogg) December 18, 2024

Ймовірні перемовини Росії та України

Останнім часом на Заході почали порушувати питання щодо можливих переговорів між Україною та Росією. Зокрема це стало актуальним після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатів Америки.

Також прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск нещодавно заявив, що існує ймовірність початку мирних переговорів між сторонами вже цієї зими. Поширити

Сам Трамп підтримує ідею якнайшвидшого припинення бойових дій і переходу до діалогу. Він вважає, що український президент Зеленський налаштований на досягнення мирної угоди з Росією.