Радник Трампа впевнений у готовності України та Росії до мирних перемовин
Категорія
Політика
Дата публікації

Радник Трампа впевнений у готовності України та Росії до мирних перемовин

Келлог
Джерело:  Fox News

Україна та Російська Федерація нібито вже готові до того, щоб провести перемовини. Про це заявив майбутній спецпредставник США з України та Росії Кіт Келлог в ефірі Fox News.

Головні тези:

  • Україна та Росія можуть невдовзі розпочати мирні переговори, вважає радник Трампа.
  • Питання можливих переговорів набуває актуальності на фоні перемоги Трампа та підтримки ідеї припинення бойових дій.
  • Президент Трамп вважає, що український лідер Зеленський налаштований на досягнення мирної угоди з Росією.

Келлог готовий посадити Україну за стіл переговорів з РФ

У Келлога спитали: "Схоже, що обидві сторони війни близькі до виснаження, чи це не момент для мирних переговорів?"

Абсолютно, я думаю, обидві сторони готові. Уявіть битву в клітці. Обидва бійці готові здатись. Вам потрібен рефері, щоб розборонити їх. І я думаю, що президент Трамп може це зробити.

Кіт Келлог

Кіт Келлог

Радник Трампа

Він зазначив, що наразі ситуація характеризується війною на виснаження, де співвідношення втрат між Україною та Росією становить приблизно 1 до 5.

Після тисячі днів війни, з 350 або 400 тисячами загиблих росіян і 150 тисячами загиблих українців або приблизно такими цифрами, обидві сторони кажуть: “Можливо, прийшов час відступити”.

Келлог заявив, що вірить у те, що саме Трамп зможе завершити війну.

Ймовірні перемовини Росії та України

Останнім часом на Заході почали порушувати питання щодо можливих переговорів між Україною та Росією. Зокрема це стало актуальним після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у Сполучених Штатів Америки.

Також прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск нещодавно заявив, що існує ймовірність початку мирних переговорів між сторонами вже цієї зими.

Сам Трамп підтримує ідею якнайшвидшого припинення бойових дій і переходу до діалогу. Він вважає, що український президент Зеленський налаштований на досягнення мирної угоди з Росією.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп провів ще одні таємні переговори щодо України — з ким і навіщо
Трамп
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Коли почнуться мирні переговори щодо завершення війни — прогноз Туска
Туск
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Команда Трампа розпочала переговори для припинення війни РФ проти України
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?