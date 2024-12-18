Советник Трампа уверен в готовности Украины и России к мирным переговорам
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Советник Трампа уверен в готовности Украины и России к мирным переговорам

Келлог
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Источник:  Fox News

Украина и Российская Федерация якобы уже готовы к тому, чтобы провести переговоры. Об этом заявил будущий спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог в эфире Fox News.

Главные тезисы

  • Советник Трампа считает, что Украина и Россия готовы к началу мирных переговоров, так как обе стороны достигли истощения военных сил.
  • Поддержка президента Трампа и идеи прекращения боевых действий открывают перспективу возможных переговоров между Украиной и Россией.
  • Трампу приписывается способность завершить войну.

Келлог готов усадить Украину за стол переговоров с РФ

У Келлога спросили: "Похоже, что обе стороны войны близки к истощению, не момент ли это для мирных переговоров?"

Совершенно, я думаю, обе стороны готовы. Представьте сражение в клетке. Оба бойца готовы сдаться. Вам нужен рефери, чтобы разнять их. И я думаю, что президент Трамп может это сделать.

Кот Келлог

Кот Келлог

Советник Трампа

Он отметил, что ситуация характеризуется войной на истощение, где соотношение потерь между Украиной и Россией составляет примерно 1 к 5.

После тысячи дней войны, с 350 или 400 тысячами погибших россиян и 150 тысячами погибших украинцев или примерно такими цифрами, обе стороны говорят: "Возможно, пришло время отступить".

Келлог заявил, что верит в то, что именно Трамп сможет завершить войну.

Вероятные переговоры России и Украины

В последнее время на Западе начали поднимать вопрос о возможных переговорах между Украиной и Россией. В частности, это стало актуальным после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.

Также премьер-министр Польши Дональд Туск недавно заявил, что существует вероятность начала мирных переговоров между сторонами уже этой зимой.

Сам Трамп поддерживает идею скорейшего прекращения боевых действий и перехода к диалогу. Он считает, что украинский президент Зеленский настроен на достижение мирного соглашения с Россией.

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