Украина и Российская Федерация якобы уже готовы к тому, чтобы провести переговоры. Об этом заявил будущий спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог в эфире Fox News.

Келлог готов усадить Украину за стол переговоров с РФ

У Келлога спросили: "Похоже, что обе стороны войны близки к истощению, не момент ли это для мирных переговоров?"

Совершенно, я думаю, обе стороны готовы. Представьте сражение в клетке. Оба бойца готовы сдаться. Вам нужен рефери, чтобы разнять их. И я думаю, что президент Трамп может это сделать. Кот Келлог Советник Трампа

Он отметил, что ситуация характеризуется войной на истощение, где соотношение потерь между Украиной и Россией составляет примерно 1 к 5.

После тысячи дней войны, с 350 или 400 тысячами погибших россиян и 150 тысячами погибших украинцев или примерно такими цифрами, обе стороны говорят: "Возможно, пришло время отступить".

Келлог заявил, что верит в то, что именно Трамп сможет завершить войну.

Great to be with @Varneyco @FoxBusiness this morning. After 1000 days of war between UKR and RU, the largest and longest since World War II, it is time for it to end. I believe a President Trump will deliver on that promise he made to America and the World. pic.twitter.com/KPML657A1j — Keith Kellogg (@generalkellogg) December 18, 2024

Вероятные переговоры России и Украины

В последнее время на Западе начали поднимать вопрос о возможных переговорах между Украиной и Россией. В частности, это стало актуальным после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.

Также премьер-министр Польши Дональд Туск недавно заявил, что существует вероятность начала мирных переговоров между сторонами уже этой зимой. Поделиться

Сам Трамп поддерживает идею скорейшего прекращения боевых действий и перехода к диалогу. Он считает, что украинский президент Зеленский настроен на достижение мирного соглашения с Россией.