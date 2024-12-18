Советник Трампа уверен в готовности Украины и России к мирным переговорам

Украина и Российская Федерация якобы уже готовы к тому, чтобы провести переговоры. Об этом заявил будущий спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог в эфире Fox News.
Главные тезисы
- Советник Трампа считает, что Украина и Россия готовы к началу мирных переговоров, так как обе стороны достигли истощения военных сил.
- Поддержка президента Трампа и идеи прекращения боевых действий открывают перспективу возможных переговоров между Украиной и Россией.
- Трампу приписывается способность завершить войну.
Келлог готов усадить Украину за стол переговоров с РФ
У Келлога спросили: "Похоже, что обе стороны войны близки к истощению, не момент ли это для мирных переговоров?"
Он отметил, что ситуация характеризуется войной на истощение, где соотношение потерь между Украиной и Россией составляет примерно 1 к 5.
После тысячи дней войны, с 350 или 400 тысячами погибших россиян и 150 тысячами погибших украинцев или примерно такими цифрами, обе стороны говорят: "Возможно, пришло время отступить".
Келлог заявил, что верит в то, что именно Трамп сможет завершить войну.
Great to be with @Varneyco @FoxBusiness this morning. After 1000 days of war between UKR and RU, the largest and longest since World War II, it is time for it to end. I believe a President Trump will deliver on that promise he made to America and the World. pic.twitter.com/KPML657A1j— Keith Kellogg (@generalkellogg) December 18, 2024
Вероятные переговоры России и Украины
В последнее время на Западе начали поднимать вопрос о возможных переговорах между Украиной и Россией. В частности, это стало актуальным после победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах Америки.
Сам Трамп поддерживает идею скорейшего прекращения боевых действий и перехода к диалогу. Он считает, что украинский президент Зеленский настроен на достижение мирного соглашения с Россией.
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