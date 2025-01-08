Прем'єр Іспанії Санчес звинуватив Маска у підриві демократії в Європі

Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес розкритикував американського мільярдера Ілона Маска за втручання в європейську політику, звинувативши його в підриві демократії.
Головні тези:
- Санчес стверджує, що Маск втручається в європейську політику, атакуючи інститути та підтримуючи ультраправу партію в Німеччині.
- Ілон Маск нещодавно знущався з європейських лідерів у соцмережах, зокрема, підтримавши критику в адресу канцлера Німеччини та прем'єр-міністра Великої Британії.
Санчес звинуватив Маска у втручанні в європейську політику
Про це глава іспанського уряду заявив на церемонії з нагоди 50-річчя смерті диктатора Франсиско Франко.
Він наголосив, що демократія зараз постає перед екзистенційними викликами.
Якщо історія вчить нас чогось, так це того, що здобута свобода ніколи не вічна.
Раніше Ілон Маск у соцмережі X атакував низку європейських лідерів, зокрема канцлера Німеччини Олафа Шольца та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Він також підтримав німецьку ультраправу партію AfD.
Маск продовжує знущатися над західними лідерами
Дивний коментар Ілона Маска, який є членом команди майбутнього президента США Дональда Трампа, з’явився під твітом Джастіна Трюдо.
Маск підіграв глузуванням Трампа про Канаду як "51-й штат" і Трюдо як "губернатора штату".
Дівчинко, ти вже не губернатор Канади, так що не має значення, що ти кажеш, — написав Ілон Маск.
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