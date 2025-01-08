Прем'єр Іспанії Санчес звинуватив Маска у підриві демократії в Європі
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Прем'єр Іспанії Санчес звинуватив Маска у підриві демократії в Європі

Санчес
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Джерело:  Reuters

Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес розкритикував американського мільярдера Ілона Маска за втручання в європейську політику, звинувативши його в підриві демократії.

Головні тези:

  • Санчес стверджує, що Маск втручається в європейську політику, атакуючи інститути та підтримуючи ультраправу партію в Німеччині.
  • Ілон Маск нещодавно знущався з європейських лідерів у соцмережах, зокрема, підтримавши критику в адресу канцлера Німеччини та прем'єр-міністра Великої Британії.

Санчес звинуватив Маска у втручанні в європейську політику

Про це глава іспанського уряду заявив на церемонії з нагоди 50-річчя смерті диктатора Франсиско Франко.

Міжнародний праворадикальний рух, якому ми роками протистоїмо в Іспанії, у цьому разі очолюваний найбагатшою людиною планети, відкрито атакує наші інститути, поширює ненависть і відкрито підтримує спадкоємців нацизму в Німеччині.

Педро Санчес

Педро Санчес

Премʼєр-міністр Іспанії 

Він наголосив, що демократія зараз постає перед екзистенційними викликами.

Якщо історія вчить нас чогось, так це того, що здобута свобода ніколи не вічна.

Раніше Ілон Маск у соцмережі X атакував низку європейських лідерів, зокрема канцлера Німеччини Олафа Шольца та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Він також підтримав німецьку ультраправу партію AfD.

Маск продовжує знущатися над західними лідерами

Дивний коментар Ілона Маска, який є членом команди майбутнього президента США Дональда Трампа, з’явився під твітом Джастіна Трюдо.

У ньому канадський лідер категорично відкинув ймовірність приєднання своєї країни до Сполучених Штатів, про що активно говорить обраний президент Дональд Трамп.

Маск підіграв глузуванням Трампа про Канаду як "51-й штат" і Трюдо як "губернатора штату".

Дівчинко, ти вже не губернатор Канади, так що не має значення, що ти кажеш, — написав Ілон Маск.

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