Прем'єр Іспанії Санчес звинуватив Маска у підриві демократії в Європі

Премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес розкритикував американського мільярдера Ілона Маска за втручання в європейську політику, звинувативши його в підриві демократії.

Санчес звинуватив Маска у втручанні в європейську політику

Про це глава іспанського уряду заявив на церемонії з нагоди 50-річчя смерті диктатора Франсиско Франко.

Міжнародний праворадикальний рух, якому ми роками протистоїмо в Іспанії, у цьому разі очолюваний найбагатшою людиною планети, відкрито атакує наші інститути, поширює ненависть і відкрито підтримує спадкоємців нацизму в Німеччині. Педро Санчес Премʼєр-міністр Іспанії

Він наголосив, що демократія зараз постає перед екзистенційними викликами.

Якщо історія вчить нас чогось, так це того, що здобута свобода ніколи не вічна.

Раніше Ілон Маск у соцмережі X атакував низку європейських лідерів, зокрема канцлера Німеччини Олафа Шольца та прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера. Він також підтримав німецьку ультраправу партію AfD.

Маск продовжує знущатися над західними лідерами

Дивний коментар Ілона Маска, який є членом команди майбутнього президента США Дональда Трампа, з’явився під твітом Джастіна Трюдо.

У ньому канадський лідер категорично відкинув ймовірність приєднання своєї країни до Сполучених Штатів, про що активно говорить обраний президент Дональд Трамп. Поширити

Маск підіграв глузуванням Трампа про Канаду як "51-й штат" і Трюдо як "губернатора штату".