Российский олигарх оказался одним из инвесторов SpaceX Илона Маска
Категория
Экономика
Дата публикации

Российский олигарх оказался одним из инвесторов SpaceX Илона Маска

Сулейман Керимов
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Источник:  Bloomberg

Российский олигарх и миллиардер Сулейман Керимов владел частью акций компаний SpaceX Илона Маска, даже находясь под санкциями, наложенными на него во время первой президентской конденции Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Российский олигарх Сулейман Керимов владел частью акций компаний SpaceX Илона Маска, даже находясь под санкциями США.
  • Инвестиции в SpaceX были осуществлены через Heritage Trust, заблокированный Минфином США в 2022 году, что заставило компанию столкнуться с финансовыми трудностями.
  • Санкции против Керимова и запрет на сотрудничество с американскими компаниями создали юридические препятствия и трудности для Heritage Trust, администрировавшего инвестиции.
  • Керимов, олицетворяющий финансовую влиятельность, имеет состояние около 9,9 млрд долларов, заработанное в российской банковской и энергетической сферах.

Что известно об инвестициях российского олигарха в SpaceX

По информации источников издания, Керимов владел долей SpaceX через Heritage Trust с 2017 года.

Первоначально этому трасту принадлежал 1% акций SpaceX.

Деятельность холдинга SpaceX началась за год до введения санкций против Керимова и других российских олигархов в 2018 году Минфином США.

Минфин США блокировал активы Керимова и запретил российскому олигарху сотрудничество с американскими компаниями.

Администрирование Heritage Trust проводилось группой Citigroup, в которой решили, что нет необходимости блокировать траст и связанные с ним организации после того, как Керимова был подвергнут санкциям, и траст продолжил работу.

Российский олигарх Сулейман Керимов владел долей в SpaceX Илона Маска
Сулейман Керимов

Уже в июне 2022 года Минфин США заблокировал траст в 1 млрд долларов, который был создан в 2017 году для активов Керимова в США.

Это произошло после раскрытия следователями сложной структуры юридических компаний и подставных лиц, созданных для утаивания влияния Керимова на Heritage Trust.

Журналисты издания отмечают, что это демонстрирует препятствия, которые запутанные финансовые сети создают попыткам США поддерживать санкции, и проблемы, с которыми сталкиваются такие компании, как SpaceX, что оценивается примерно в 350 млрд долларов и становится все более влиятельным игроком в глобальной обороне и коммуникациях.

Они также поднимают вопрос о должной осмотрительности в Citigroup, международном банковском гиганте, который сейчас находится под следствием Министерства юстиции США в связи с его обращением с Heritage Trust.

Что известно о состоянии российского олигарха Керимова

По версии Bloomberg, Керимов находится на 17-м городе среди самых богатых российских олигархов.

Он занимает 282 место в общем рейтинге с чистым капиталом около 9,9 млрд долларов.

Керимов заработал свое состояние, покупая доли в российских компаниях, в частности в банковской сфере, энергетике и горнодобывающей промышленности, иногда используя кредиты государственных банков.

ЕС наложил санкции на Керимова в 2022 году, назвав его членом внутреннего круга олигархов, близких к Путину.

В апреле 2018 г. США ввели санкции против Керимова, заморозив его активы и запретив транзакции США с ним в рамках широкомасштабных действий администрации Трампа по привлечению российских чиновников и олигархов к ответственности за получение прибыли от коррупции и иностранной агрессии.

В апреле 2022 года США конфисковали на Фиджи 100-метровую суперяхту Amadea, которую Керимов контролирует через ряд подставных компаний.

В сентябре 2022 года Министерство финансов США наложило санкции на весь российский сенат, включая Керимова, за одобрение просьбы Путина о введении войск в Украину и предоставлении "неоправданного повода" для полномасштабного вторжения.

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