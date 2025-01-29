Украина арестовала активы российского олигарха Дерипаски — что известно

В Украине суд наложил арест на "новые" активы российского олигарха Олега Дерипаски – крупную партию промышленной продукции и сырья на 2,11 млрд грн.
Главные тезисы
- В Украине произошел арест активов российского олигарха Олега Дерипаски, включая крупную партию промышленной продукции на сумму более 2 млрд грн.
- Активы в Украине были важным компонентом для производства алюминия на заводах Дерипаски в России и предназначались для реэкспорта.
- Украинские правоохранительные органы разоблачили сделку и заблокировали отправку сырья, задержав топ-менеджеров компании в Украине.
Имущество олигарха Дерипаски арестовано в Украине
Об этом сообщает Служба безопасности.
Речь идет о почти 500 тыс. тонн бокситов и глинозема, который был изготовлен в нашем государстве еще до полномасштабного вторжения. Они хранились на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего россиянину. Общая стоимость арестованных активов составляет более 2,11 млрд. грн.
Отмечено, что арестованная продукция являлась главным компонентом для производства алюминия на заводах Дерипаски в РФ "Русал".
Согласно материалам дела, российский олигарх владел бокситами и глиноземом из-за подконтрольной коммерческой структуры, зарегистрированной в одной из стран ЕС.
Именно компания выступала формальным заказчиком продукции Николаевского завода для последующего реэкспорта на российские предприятия Дерипаски.
Украинские правоохранители разоблачили сделку и заблокировали отправку этого сырья в начале 2023 года.
Санкции против Дерипаски в Украине: что известно
В середине октября 2022 года Дерипаска решением СНБО оказался под санкциями в Украине.
10 января 2023 года Минюст сообщил, что обратился в ВАКС с просьбой о взыскании в доход государства активов Олега Дерипаски.
В феврале 2024 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Дерипаске и задержала его топ-менеджеров в Украине, которые поставляли в РФ сырье для производства "искандеров".
В конце 2024 года суд Европейского Союза в Люксембурге отклонил иски российского бизнесмена Олега Дерипаски, Росбанка и Тинькофф-банка, которые оспаривали санкции, введенные против них в связи с агрессией России в Украине.
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