Украина арестовала активы российского олигарха Дерипаски — что известно

В Украине суд наложил арест на "новые" активы российского олигарха Олега Дерипаски – крупную партию промышленной продукции и сырья на 2,11 млрд грн.

Имущество олигарха Дерипаски арестовано в Украине

Об этом сообщает Служба безопасности.

Речь идет о почти 500 тыс. тонн бокситов и глинозема, который был изготовлен в нашем государстве еще до полномасштабного вторжения. Они хранились на складах Николаевского глиноземного завода, ранее принадлежавшего россиянину. Общая стоимость арестованных активов составляет более 2,11 млрд. грн.

Отмечено, что арестованная продукция являлась главным компонентом для производства алюминия на заводах Дерипаски в РФ "Русал".

Согласно материалам дела, российский олигарх владел бокситами и глиноземом из-за подконтрольной коммерческой структуры, зарегистрированной в одной из стран ЕС.

Именно компания выступала формальным заказчиком продукции Николаевского завода для последующего реэкспорта на российские предприятия Дерипаски.

Украинские правоохранители разоблачили сделку и заблокировали отправку этого сырья в начале 2023 года.

Санкции против Дерипаски в Украине: что известно

В середине октября 2022 года Дерипаска решением СНБО оказался под санкциями в Украине.

10 января 2023 года Минюст сообщил, что обратился в ВАКС с просьбой о взыскании в доход государства активов Олега Дерипаски.

16 февраля 2023 года по материалам СБУ Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Минюста о передаче в госсобственность Украины предприятий, принадлежавших российскому олигарху Олегу Дерипаске. Поделиться

В феврале 2024 года Служба безопасности Украины сообщила о подозрении Дерипаске и задержала его топ-менеджеров в Украине, которые поставляли в РФ сырье для производства "искандеров".