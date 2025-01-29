Україна арештувала активи російського олігарха Дерипаски — що відомо

В Україні суд наклав арешт на "нові" активи російського олігарха Олега Дерипаски — велику партію промислової продукції та сировини на 2,11 млрд грн.

Майно олігарха Дерипаски арештовано в Україні

Про це інформує Служба безпеки.

Йдеться про майже 500 тис тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений у нашій державі ще до повномасштабного вторгнення. Вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав росіянину. Загальна вартість арештованих активів становить понад 2,11 млрд грн.

Зазначено, що арештована продукція була головним компонентом для виробництва алюмінію на заводах Дерипаски у РФ "Русал".

Згідно з матеріалами справи, російський олігарх володів бокситами й глиноземом через підконтрольну комерційну структуру, зареєстровану в одній із країн ЄС.

Саме ця компанія виступала формальним замовником продукції Миколаївського заводу для подальшого реекспорту на російські підприємства Дерипаски.

Українські правоохоронці викрили оборудку і заблокували відправлення цієї сировини на початку 2023 року.

Санкції проти Дерипаски в Україні: що відомо

У середині жовтня 2022 року Дерипаска рішенням РНБО опинився під санкціями в Україні.

10 січня 2023-го Мін'юст повідомив, що звернувся до ВАКС із проханням про стягнення в дохід держави активів Олега Дерипаски.

16 лютого 2023 року за матеріалами СБУ Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі в держвласність України підприємств, які належали російському олігарху Олегу Дерипасці. Поширити

У лютому 2024 Служба безпеки України повідомила про підозру Дерипасці та затримала його топменеджерів в Україні, які постачали до РФ сировину для виробництва "іскандерів".