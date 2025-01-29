Україна арештувала активи російського олігарха Дерипаски — що відомо

В Україні суд наклав арешт на "нові" активи російського олігарха Олега Дерипаски — велику партію промислової продукції та сировини на 2,11 млрд грн.
Головні тези:
- Україна арештувала активи російського олігарха Дерипаски, зокрема велику партію промислової продукції та сировини.
- Активи у вигляді 500 тис тонн бокситів і глинозему були виготовлені в Україні та зберігалися на Миколаївському глиноземному заводі, який раніше належав російському олігарху.
- Арештована продукція була важливою для виробництва алюмінію на заводах Дерипаски у РФ і виступала формальним замовником для реекспорту на російські підприємства.
Майно олігарха Дерипаски арештовано в Україні
Про це інформує Служба безпеки.
Йдеться про майже 500 тис тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений у нашій державі ще до повномасштабного вторгнення. Вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав росіянину. Загальна вартість арештованих активів становить понад 2,11 млрд грн.
Зазначено, що арештована продукція була головним компонентом для виробництва алюмінію на заводах Дерипаски у РФ "Русал".
Згідно з матеріалами справи, російський олігарх володів бокситами й глиноземом через підконтрольну комерційну структуру, зареєстровану в одній із країн ЄС.
Саме ця компанія виступала формальним замовником продукції Миколаївського заводу для подальшого реекспорту на російські підприємства Дерипаски.
Українські правоохоронці викрили оборудку і заблокували відправлення цієї сировини на початку 2023 року.
Санкції проти Дерипаски в Україні: що відомо
У середині жовтня 2022 року Дерипаска рішенням РНБО опинився під санкціями в Україні.
10 січня 2023-го Мін'юст повідомив, що звернувся до ВАКС із проханням про стягнення в дохід держави активів Олега Дерипаски.
У лютому 2024 Служба безпеки України повідомила про підозру Дерипасці та затримала його топменеджерів в Україні, які постачали до РФ сировину для виробництва "іскандерів".
Наприкінці 2024 року суд Європейського Союзу в Люксембурзі відхилив позови російського бізнесмена Олега Дерипаски, Росбанку і Тінькофф-банку, які оскаржували санкції, введені проти них у зв'язку з агресією Росії в Україні.
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