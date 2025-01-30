Російський олігарх та мільярдер Сулейман Керімов володів часткою акцій компаній SpaceX Ілона Маска, навіть перебуваючи під санкціями, накладеними на нього під час першої президентської канденції Дональда Трампа.

Що відомо про інвестиції російського олігарха в SpaceX

За інформацією джерел видання, Керімов володів часткою SpaceX через Heritage Trust з 2017 року.

Спочатку цьому трасту належав 1% акцій SpaceX.

Діяльність холдингу SpaceX розпочалась за рік до введення санкцій проти Керімова та інших російських олігархів у 2018 році Мінфіном США.

Мінфін США блокував активи Керімова та заборонив російському олігарху співпрацю з американськими компаніями.

Адміністрування Heritage Trust проводилось групою Citigroup, у якій вирішили, що немає необхідності блокувати траст і пов'язані з ним організації після того, як Керімова було піддано санкціям, і траст продовжив роботу.

Сулейман Керімов

Вже в червні 2022 року Мінфін США заблокував траст на 1 млрд доларів, який був створений у 2017 році для активів Керімова в США.

Це сталось після розкриття слідчими складної структури юридичних компаній та підставних осіб, створених для приховування впливу Керімова на Heritage Trust.

Журналісти видання зазначають, що це демонструє перешкоди, які заплутані фінансові мережі створюють спробам США підтримувати санкції, і проблеми, з якими стикаються такі компанії, як SpaceX, що наразі оцінюється приблизно у 350 млрд доларів і стає дедалі впливовішим гравцем у глобальній обороні та комунікаціях.

Вони також порушують питання про належну обачність у Citigroup, міжнародному банківському гіганті, який зараз перебуває під слідством Міністерства юстиції США у зв'язку з його поводженням із Heritage Trust.

Що відомо про статки російського олігарха Керімова

За версією Bloomberg, Керімов знаходиться на 17-му місті серед найбагатших російських олігархів.

Він посідає 282-е місце в загальному рейтингу з чистим капіталом близько 9,9 млрд доларів.

Керімов заробив свої статки, купуючи частки в російських компаніях, зокрема в банківській сфері, енергетиці та гірничодобувній промисловості, іноді використовуючи кредити державних банків.

ЄС наклав санкції на Керімова у 2022 році, назвавши його членом внутрішнього кола олігархів, близьких до Путіна.

У квітні 2018 року США запровадили санкції проти Керімова, заморозивши його активи і заборонивши транзакції США з ним у рамках широкомасштабних дій адміністрації Трампа із притягнення російських чиновників і олігархів до відповідальності за отримання прибутку від корупції та іноземної агресії.

У квітні 2022 року США конфіскували на Фіджі 100-метрову суперяхту Amadea, яку Керімов контролює через низку підставних компаній.

У вересні 2022 року Міністерство фінансів США наклало санкції на весь російський сенат, включно з Керімовим, за схвалення прохання Путіна про введення військ в Україну і надання "невиправданого приводу" для повномасштабного вторгнення.