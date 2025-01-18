Олігарх Новинський отримав підозри у держзраді та розпалюванні релігійної ворожнечі

18 січня працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру «куратору» РПЦ в Україні, народному депутату кількох скликань від забороненої проросійської партії «Опозиційний блок» Вадиму Новинському. Його підозрюють у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті.
Головні тези:
- Вадим Новинський підозрюється у просуванні російських наративів із 2014 року через ЗМІ та громадські виступи.
- Народний депутат сприяв проросійським настроям українського суспільства, діючи на користь зовнішньої політики РФ.
- Заочно повідомлено про підозру у державній зраді та порушенні рівноправності громадян, очікується позбавлення волі на 15 років.
“Православний олігарх” Новинський отримав дві підозри
Як встановило слідство, від самого початку збройної агресії РФ проти України, ще з 2014 року він просував російські наративи через інтерв’ю у засобах масової інформації, публічних виступах, а також у дописах на власному сайті та у соціальних мережах.
Депутат намагався формувати в українському суспільстві антивладні та проросійські настрої, виправдовувати російську агресію тощо.
Проросійський депутат, виконував вказівки очільника російської православної церкви патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва), протягом тривалого часу підтримував з ним тісне спілкування та перебував в його ієрархічному підпорядковані, тобто був так званим «куратором» від РПЦ та фактично представником релігійної організації іноземної держави в Україні.
Після початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну він склав повноваження і наразі переховується закордоном. Однак продовжує здійснювати інформаційний вплив, спрямований на шкоду суверенітетові України, її державній та інформаційній безпеці, досягнення військово-політичних цілей керівництвом РФ відносно держави Україна та надання РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері.
Комплексні судові психолого-лінгвістичні експертизи, призначені слідчим, підтвердили факти злочинної діяльності нардепа в інтересах РФ.
Йому заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань, скоєних службовою особою (ч. 2 ст. 161 КК України).
Максимальне покарання за вчинення таких дій — позбавленням волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
Зеленський посилив санкції проти Новинського
Президент України Володимир Зеленський посилив санкції проти колишнього народного депутата Вадима Новинського, намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла та низки інших священнослужителів.
Також тепер фігурантам забороняється вести культурну, наукову, спортивну та розважальну співпрацю з іншими державами та юридичними особами. Крім того, анулюються офіційні візити, засідання, угоди чи договори.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-