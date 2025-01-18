Олігарх Новинський отримав підозри у держзраді та розпалюванні релігійної ворожнечі

18 січня працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру «куратору» РПЦ в Україні, народному депутату кількох скликань від забороненої проросійської партії «Опозиційний блок» Вадиму Новинському. Його підозрюють у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті.

“Православний олігарх” Новинський отримав дві підозри

Як встановило слідство, від самого початку збройної агресії РФ проти України, ще з 2014 року він просував російські наративи через інтерв’ю у засобах масової інформації, публічних виступах, а також у дописах на власному сайті та у соціальних мережах.

Депутат намагався формувати в українському суспільстві антивладні та проросійські настрої, виправдовувати російську агресію тощо.

Проросійський депутат, виконував вказівки очільника російської православної церкви патріарха РПЦ Кирила (Гундяєва), протягом тривалого часу підтримував з ним тісне спілкування та перебував в його ієрархічному підпорядковані, тобто був так званим «куратором» від РПЦ та фактично представником релігійної організації іноземної держави в Україні.

При цьому, народний обранець діючи на підтримку зовнішньої політики країни-агресора, систематично здійснював публічні виступи з ознаками релігійної нетерпимості та ворожнечі. Поширити

Після початку повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну він склав повноваження і наразі переховується закордоном. Однак продовжує здійснювати інформаційний вплив, спрямований на шкоду суверенітетові України, її державній та інформаційній безпеці, досягнення військово-політичних цілей керівництвом РФ відносно держави Україна та надання РФ допомоги у проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері.

Комплексні судові психолого-лінгвістичні експертизи, призначені слідчим, підтвердили факти злочинної діяльності нардепа в інтересах РФ.

Йому заочно повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України) та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань, скоєних службовою особою (ч. 2 ст. 161 КК України).

Максимальне покарання за вчинення таких дій — позбавленням волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Зеленський посилив санкції проти Новинського

Президент України Володимир Зеленський посилив санкції проти колишнього народного депутата Вадима Новинського, намісника Києво-Печерської лаври митрополита Павла та низки інших священнослужителів.

Зеленський підписав указ про введення в дію нових санкцій РНБО 24 січня 2023 року. Термін дії санкцій — п'ять років. Згідно з ними, блокуються активи та кошти фігурантів, забороняється користуватися державними землями та іншими активами, виводити капітал з України та інше. Поширити

Також тепер фігурантам забороняється вести культурну, наукову, спортивну та розважальну співпрацю з іншими державами та юридичними особами. Крім того, анулюються офіційні візити, засідання, угоди чи договори.