Олигарх Новинский получил подозрения в госизмене и разжигании религиозной розни
Категория
Украина
Дата публикации

Олигарх Новинский получил подозрения в госизмене и разжигании религиозной розни

ГБР
Новинский
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18 января сотрудники ДБР во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении «куратору» РПЦ в Украине, народному депутату нескольких созывов от запрещенной пророссийской партии «Оппозиционный блок» Вадиму Новинскому. Его подозревают в государственной измене и разжигании религиозной вражды и ненависти.

Главные тезисы

  • Вадим Новинский подозревается в государственной измене и разжигании религиозной вражды, способствовал пророссийским настроениям на Украине.
  • Депутат продвигал российские нарративы и антивластные настроения через выступления и социальные сети.
  • За данные действия Новинскому грозит лишение свободы на 15 лет с конфискацией имущества.
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"Православный олигарх" Новинский получил два подозрения

Как установило следствие, с самого начала вооруженной агрессии РФ против Украины, еще с 2014 года он продвигал российские нарративы через интервью в средствах массовой информации, публичных выступлениях, а также в сообщениях на собственном сайте и социальных сетях.

Депутат пытался формировать в украинском обществе антивластные и пророссийские настроения, оправдывать российскую агрессию.

Пророссийский депутат, выполнявший указания главы русской православной церкви патриарха РПЦ Кирилла (Гундяева), долгое время поддерживал с ним тесное общение и находился в его иерархическом подчинении, то есть был так называемым «куратором» от РПЦ и фактически представителем религиозной организации иностранного государства в Украине.

При этом народный избранник, действуя в поддержку внешней политики страны-агрессора, систематически осуществлял публичные выступления с признаками религиозной нетерпимости и вражды.

После начала полномасштабного вторжения армии РФ в Украину он сложил полномочия и сейчас скрывается за границей. Однако продолжает осуществлять информационное влияние, направленное в ущерб суверенитету Украины, ее государственной и информационной безопасности, достижение военно-политических целей руководством РФ в отношении государства Украины и предоставление РФ помощи в проведении взрывной деятельности против Украины в информационной сфере.

Комплексные судебные психолого-лингвистические экспертизы, назначенные следователем, подтвердили факты преступной деятельности нардепа в интересах РФ.

Ему заочно уведомлено о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности и религиозных убеждений, совершенных должностным лицом (ч. 2 ст. 161 УК Украины).

Максимальное наказание за совершение таких действий — лишение свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Зеленский ужесточил санкции против Новинского

Президент Украины Владимир Зеленский ужесточил санкции против бывшего народного депутата Вадима Новинского, наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла и ряда других священнослужителей.

Зеленский подписал указ о введении в действие новых санкций СНБО 24 января 2023 года. Срок действия санкций — пять лет. Согласно им блокируются активы и средства фигурантов, запрещается пользоваться государственными землями и другими активами, выводить капитал из Украины и прочее.

Также фигурантам запрещается вести культурное, научное, спортивное и развлекательное сотрудничество с другими государствами и юридическими лицами. Кроме того, аннулируются официальные визиты, заседания, соглашения или договоры.

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