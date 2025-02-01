Маск інвестував у передвиборчу кампанію Трампа майже 300 млн дол

Згідно з даними Федеральної виборчої комісії США, Ілон Маск інвестував понад 290 млн доларів у вибори 2024 року, підтримуючи кампанію Дональда Трампа.

Маск профінансував передвиборчу кампанію Трампа на 290 млн дол

Документи, подані до Федеральної виборчої комісії США, свідчать про те, що в останній день 2024 року Маск перерахував 11,2 млн дол у свій основний суперкомітет America PAC, що підняло його загальні витрати на кампанію до більш ніж 290 млн дол.

Внески Маска в основному були направлені на підтримку Трампа, оскільки близько 250 млн дол пішло до America PAC, що був заснований для підтримки кандидатів від Республіканської партії.

Крім того, Маск зробив мільйонні внески до інших суперкомітетів і організацій, які підтримують кандидатів від республіканців, а також надавав підтримку локальним партійним комітетам.

Маск також реалізував програми заохочення для виборців, попри деякі юридичні питання, які виникли навколо них. Загалом його витрати на ці програми перевищили 50 млн дол. Поширити

Що відомо про інвестиції російського олігарха в SpaceX

Російський олігарх та мільярдер Сулейман Керімов володів часткою акцій компаній SpaceX Ілона Маска, навіть перебуваючи під санкціями, накладеними на нього під час першої президентської каденції Дональда Трампа.

Керімов володів часткою SpaceX через Heritage Trust з 2017 року.

Спочатку цьому трасту належав 1% акцій SpaceX.

Діяльність холдингу SpaceX розпочалась за рік до введення санкцій проти Керімова та інших російських олігархів у 2018 році Мінфіном США. Поширити

Мінфін США блокував активи Керімова та заборонив російському олігарху співпрацю з американськими компаніями.