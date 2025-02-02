Маск закликав до знищення USAID — в агентстві почалися чистки

Протягом 1-2 лютого адміністрація нового президента США Дональда Трампа відправила в адміністративні відпустки ще десятки співробітників Агентства США з міжнародного розвитку. Ба більше, член команди Трампа — бізнесмен Ілон Маск — назвав агентство “злочинною організацією” й заявив, що йому “час померти”.

Що відбувається з USAID

Інсайдери повідомили, що майже 30 кар’єрних співробітників відділу законодавства та зв’язків з громадськістю агентства протягом ночі втратили доступ до своїх електронних скриньок, у результаті чого загальна кількість старших кар’єрних співробітників USAID, які були відправлені у відпустку за останній тиждень, наблизилася до 100.

Ще двох високопоставлених чиновників, які контролюють операції з безпеки агентства, також відправили в адміністративну відпустку після того, як вони відмовилися передати секретні документи представникам Департаменту ефективності уряду (DOGE) Ілона Маска.

Метт Хопсон, якого адміністрація Трампа призначила главою штабу, уже подав у відставку, стверджують джерела.

Чистка сталася після більш ніж тижневого хаосу всередині USAID, основної агенції Вашингтона, яка фінансує життєво необхідну допомогу на мільярди доларів у всьому світі. Президент Дональд Трамп наказав заморозити майже всю зовнішню допомогу США, заявивши, що його адміністрація перегляне витрати, щоб гарантувати, що гроші розподіляються відповідно до його зовнішньої політики. Поширити

У команді Трампа продовжують стверджувати, що так звані чистки у ​​всьому Державному департаменті, інших установах, а також заморожування допомоги були "дуже важливими і необхідними кроками”.

Ілон Маск закликає остаточно знищити USAID

Як відомо, Трамп доручив Маску очолити федеральну комісію зі скорочення витрат із широкими наглядовими повноваженнями.

Журналістам стало відомом, що представники DOGE часто відвідували штаб-квартиру USAID у Вашингтоні.

2 лютого Ілон Маск цинічно назвав USAID “злочинною організацією”, не надавши жодних доказів, а також додав: “Час їй померти”.

USAID is a criminal organization.



Time for it to die. https://t.co/sWYy6fyt1k — Elon Musk (@elonmusk) February 2, 2025

За словами інсайдерів, Пітера Марокко призначили головою Управління іноземної допомоги в Державному департаменті, і він займеться кардинальними змінами у відомстві.

Раніше Марокко працював у першій адміністрації Трампа в міністерстві оборони.