USAID допомагає Оператору газотранспортної системи України вдосконалити систему управління активами

Левову частку своїх ресурсів Оператор газотранспортної системи України (ОГТСУ) витрачає на технічне обслуговування, ремонт і експлуатацію розгалуженої мережі своїх об’єктів. Щоб модернізувати наявну систему управління активами, Оператор ГТС України, за підтримки USAID, розробив і вже протестував у дії мобільний додаток ТОРО (технічне обслуговування та ремонт обладнання).

Перші бригади технічного обслуговування та ремонту обладнання (ТОРО) Оператора ГТС України вже протестували мобільний додаток у дії, тож мали можливість пересвідчитись у простоті та зручності його застосування. ТОРО додаток дозволяє автоматизувати планування завдань і забезпечувати контроль за виконанням робіт на об’єктах.

Вдосконалення системи управління активами, яке ОГТСУ здійснює за підтримки Агентства США з Міжнародного розвитку (USAID) через Проєкт енергетичної безпеки (ПЕБ), дозволить Оператору не тільки зменшити операційні витрати, а й оптимізувати процеси обліку часу та матеріалів, що в кінцевому результаті покращить якість обслуговування та сприятиме подальшому безперебійному постачанню газу до споживачів.

За словами користувачів мобільного додатку — працівників бригад технічного обслуговування та ремонту обладнання — зручність додатка у тому, що це «єдине вікно», де можна не тільки переглянути завдання і підготуватись до них, проклавши оптимальний маршрут до об’єкта, а й повідомити про прибуття, вказати використані матеріали, проведені роботи та час, витрачений на їх на виконання.

Виконавши заплановані роботи, бригада може завантажити у додаток фото чи відео об’єкта і тим самим підтвердити статус виконаних робіт.

Мобільний ТОРО-додаток, розроблений за підтримки USAID Проєкту енергетичної безпеки (ПЕБ) дозволяє зменшити кількість аварійних зупинок і покращити якість ремонтів обладнання, а також оптимізувати звітність про технічний стан об’єктів.