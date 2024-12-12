Когенераційні установки, передані USAID ДКП «Луцьктепло», забезпечуватимуть безперервне теплопостачання містянам під час аварійних відключень електроенергії

Дві когенераційні установки потужністю 530 кВт та 350 кВт, які передало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) через Проєкт енергетичної безпеки USAID ПЕБ для ДКП «Луцьктепло», забезпечуватимуть безперервне теплопостачання для 114 багатоповерхових житлових будинків, у яких живе близько 20 000 мешканців.
Головні тези:
- Когенераційні установки від USAID забезпечують безперервне теплопостачання для багатоповерхових житлових будинків та об'єктів соціальної сфери у Луцьку.
- USAID виділило когенераційні установки безоплатно через Проєкт енергетичної безпеки для ДКП «Луцьктепло».
- Робота когенераційних установок дозволить зекономити близько 20 мільйонів гривень за опалювальний сезон.
А також допоможуть об’єктам критичної інфраструктури, а саме: 7 дитячим садкам, 4 школам, 4 вищим навчальним закладам, 5 гуртожиткам, 8 об’єктам соціальної сфери м. Луцьк, у тому числі під час аварійних відключень електроенергії.
Надані USAID ПЕБ безоплатно та введені в експлуатацію в кінці лютого та наприкінці жовтня ц.р. установки працюють на природному газі та дозволяють забезпечити автономну роботу двох котелень комунального підприємства.
Безпосередньо ДКП «Луцьктепло» провело низку робіт із введення установок у дію, а саме: газифікацію і підключення до теплових та електромереж, прокладання повітряної лінії електромережі від КГУ до централізованого теплопостачального пункту, підготовку фундаменту і встановлення шумопоглинаючого екрана.
Крім зазначеної вище допомоги, USAID ПЕБ передав громаді м. Луцьк матеріали для проведення ремонту і підтримки роботи об’єктів енергетичної інфраструктури міста. Протягом 2022 – 2024 рр. USAID ПЕБ також закупив і передав підприємствам і установам м. Луцьк 1 аварійний автомобіль, 1 екскаватор, 111 генераторів, 5 мобільних модульних котелень, 8,3 км труб, 500 тонн технічної солі, 245 засувок.
Надане обладнання є критично важливим, особливо в світлі атаки Росії 28 листопада, коли близько 1 мільйона людей в Україні залишилися без тепла та електроенергії.
Когенераційні установки, надані USAID, допомогли забезпечити теплом та водою тисячі мешканців громад у Волинській, Хмельницькій та Рівненській областях.