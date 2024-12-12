Когенераційні установки, передані USAID ДКП «Луцьктепло», забезпечуватимуть безперервне теплопостачання містянам під час аварійних відключень електроенергії

Дві когенераційні установки потужністю 530 кВт та 350 кВт, які передало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) через Проєкт енергетичної безпеки USAID ПЕБ для ДКП «Луцьктепло», забезпечуватимуть безперервне теплопостачання для 114 багатоповерхових житлових будинків, у яких живе близько 20 000 мешканців.

А також допоможуть об’єктам критичної інфраструктури, а саме: 7 дитячим садкам, 4 школам, 4 вищим навчальним закладам, 5 гуртожиткам, 8 об’єктам соціальної сфери м. Луцьк, у тому числі під час аварійних відключень електроенергії.

Надані USAID ПЕБ безоплатно та введені в експлуатацію в кінці лютого та наприкінці жовтня ц.р. установки працюють на природному газі та дозволяють забезпечити автономну роботу двох котелень комунального підприємства.

Безпосередньо ДКП «Луцьктепло» провело низку робіт із введення установок у дію, а саме: газифікацію і підключення до теплових та електромереж, прокладання повітряної лінії електромережі від КГУ до централізованого теплопостачального пункту, підготовку фундаменту і встановлення шумопоглинаючого екрана.

За оцінкою фахівців, робота обох когенераційних установок дозволить підприємству зекономити близько 20 млн грн за опалювальний сезон. Поширити

Крім зазначеної вище допомоги, USAID ПЕБ передав громаді м. Луцьк матеріали для проведення ремонту і підтримки роботи об’єктів енергетичної інфраструктури міста. Протягом 2022 – 2024 рр. USAID ПЕБ також закупив і передав підприємствам і установам м. Луцьк 1 аварійний автомобіль, 1 екскаватор, 111 генераторів, 5 мобільних модульних котелень, 8,3 км труб, 500 тонн технічної солі, 245 засувок.

Надане обладнання є критично важливим, особливо в світлі атаки Росії 28 листопада, коли близько 1 мільйона людей в Україні залишилися без тепла та електроенергії.

Когенераційні установки, надані USAID, допомогли забезпечити теплом та водою тисячі мешканців громад у Волинській, Хмельницькій та Рівненській областях.