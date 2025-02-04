Борьба за USAID. Что важно знать о новом решении Трампа
Категория
Мир
Дата публикации

Борьба за USAID. Что важно знать о новом решении Трампа

Трамп
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Источник:  CNN

По состоянию на 4 февраля Агентство США по международному развитию (USAID) перешло под контроль Государственного департамента. Это произошло на фоне масштабных чисток в ведомстве и призывов членов команды Дональда Трампа к его окончательному уничтожению.

Главные тезисы

  • Член команды Трампа, Илон Маск, назвал USAID "преступной организацией" и призвал к ее уничтожению.
  • Бизнесмен заявил, что президент США поддерживает его идею.
  • Обвинение в попытке обойти указ Трампа о заморозке иностранной помощи стало причиной увольнений части руководства USAID.

Что происходит с USAID

С официальным заявлением на этот счет выступил шеф американской дипломатии Марко Рубио.

По словам последнего, именно он исполняет обязанности руководителя Агентства США по международному развитию (USAID).

Что важно понимать, это решение было принято на фоне планов команды Дональда Трампа ликвидировать ведомство.

Новый госсекретарь США публично обвинил агентство в "нарушении субординации", однако не объяснил, о чем конкретно идет речь.

Это прекратится и этому будет положен конец.

Марк Рубио

Марк Рубио

Глава Госдепа США

К слову, недавно американский бизнесмен и член команды Дональда Трампа — Илон Маск — назвал USAID "преступной организацией", а также добавил, что ей "пора умереть".

По словам миллиардера, американский лидер якобы согласен с ним и считает, что агентство "нужно закрыть".

Как уже упоминалось ранее, штаб-квартиру USAID в Вашингтоне уже успели закрыть, а сотрудники получили электронное письмо с просьбой оставаться дома.

Сотрудники USAID на условиях анонимности сказали CNN, что старшее руководство агентства уволили по обвинению в попытке обойти указ Трампа о заморозке иностранной помощи на 90 дней.

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