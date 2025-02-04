У Путіна розлютилися через нову пропозицію Трампа для України

Команда російського диктатора Володимира Путіна вважає "купівлею допомоги" пропозицію президента США Дональда Трампа допомагати Україні в обмін на рідкоземельні метали.

Кремлю не сподобалася ідея Трампа

Як уже згадувалося раніше, 3 лютого американський лідер Дональд Трамп заявив, що хоче укласти з офіційним Києвом угоду про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї Україні.

Якщо називати речі своїми іменами — це пропозиція купувати допомогу. Не продовжувати її надавати на безоплатній основі, а забезпечувати на комерційній. Дмитро Пєсков Речник Кремля

Ба більше, спікер російського диктатора Володимира Путіна цинічно закликав до зупинення військової допомоги Україні з боку США.

Дмитро Пєсков почав брехати, що це, мовляв, допоможе зупинити війну.