Команда російського диктатора Володимира Путіна вважає "купівлею допомоги" пропозицію президента США Дональда Трампа допомагати Україні в обмін на рідкоземельні метали.
Головні тези:
- Кремль не приховує обурення через те, що Трамп готовий надавати зброю Україні на своїх умовах.
- Москва бреше, що без американської допомоги війна може швидко закінчитися.
Кремлю не сподобалася ідея Трампа
Як уже згадувалося раніше, 3 лютого американський лідер Дональд Трамп заявив, що хоче укласти з офіційним Києвом угоду про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї Україні.
Ба більше, спікер російського диктатора Володимира Путіна цинічно закликав до зупинення військової допомоги Україні з боку США.
Дмитро Пєсков почав брехати, що це, мовляв, допоможе зупинити війну.
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