Трамп ненадовго зупиняв постачання зброї Україні — що змусило його передумати

Американський лідер Дональд Трампа нещодавно вирішив заблокувати військову допомогу США для України. Однак після консультацій з членами своєї команди він вирішив скасувати це рішення.
Головні тези:
- Існують групи в адміністрації Трампа, які мають різні думки щодо обсягу військової допомоги для України.
- Попри це, попередні поставки зброї, схвалені Джо Байденом, продовжуватимуться через гальмування у виконанні.
Військова допомога США для України продовжує надходити
Одразу четверо інсайдерів інформаційної агенції Reuters повідомляють про те, що надання американської зброї Силам оборони України було відновлено після нетривалої паузи.
Анонімні джерела стверджують, що позитивне рішення щодо повернення допомоги ЗСУ було ухвалено після того, як команда Дональда Трампа переглянула свій початковий висновок щодо "припинення всієї допомоги" Києву.
Поки журналістам не вдалося дізнатися, чи планує Білий дім офіційно визнавати паузу і подальше відновлення постачання американської зброї.
Що також важливо розуміти, протягом 2 тижнів на посаді президента США Дональд Трамп не оголошував жодних пакетів військової допомоги для України.
Попри це, заплановано, що попередні поставки, схвалені Джо Байденом, продовжуватимуться в наступні тижні та місяці через гальмування у виконанні.
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