Трамп ненадовго зупиняв постачання зброї Україні — що змусило його передумати

Американський лідер Дональд Трампа нещодавно вирішив заблокувати військову допомогу США для України. Однак після консультацій з членами своєї команди він вирішив скасувати це рішення.

Військова допомога США для України продовжує надходити

Одразу четверо інсайдерів інформаційної агенції Reuters повідомляють про те, що надання американської зброї Силам оборони України було відновлено після нетривалої паузи.

Анонімні джерела стверджують, що позитивне рішення щодо повернення допомоги ЗСУ було ухвалено після того, як команда Дональда Трампа переглянула свій початковий висновок щодо "припинення всієї допомоги" Києву.

В адміністрації Трампа існують угруповання, які розходяться в думках щодо того, до якої міри США повинні продовжувати допомагати Україні зброєю з американських запасів. Поширити

Поки журналістам не вдалося дізнатися, чи планує Білий дім офіційно визнавати паузу і подальше відновлення постачання американської зброї.

Що також важливо розуміти, протягом 2 тижнів на посаді президента США Дональд Трамп не оголошував жодних пакетів військової допомоги для України.