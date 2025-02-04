Это впечатляет. Евросоюз оценил новый прорыв Украины на фоне войны

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен не скрывает, что максимально впечатлена теми результатами, которые демонстрирует оборона промышленность Украины даже во время войны с Россией.

ЕС оценил новые достижения Украины

На фоне постоянно возникающих на международной арене угроз Урсула фон дер Ляен призвала Европу немедленно начать укреплять собственную оборонную промышленность.

По ее словам, одним из элементов таких усилий должен быть обмен опытом с украинской промышленностью, которая является образцом молниеносного роста и высокой эффективности.

Один из элементов, который мы обсудили, — это ускорение инноваций, включая сотрудничество с Украиной и ее оборонной промышленностью. Это очень впечатляет — видеть, как быстро была построена украинская промышленность, например, в производстве дронов — дешевле, более быстро, ориентирована на более "умные" дроны. Наша оборонная промышленность может научиться многому в украинской оборонной промышленности. Урсула фон дер Ляен Глава Еврокомиссии

Кроме того, она призвала не игнорировать возникающие угрозы — речь идет не только о стране-агрессорке России, но и о кибератаках других государств.

Как отметила фон дер Ляен, к этому важно подготовиться, пока есть время.

Мы должны быть сильными в обороне. Европа нуждается в всплеске в обороне, и для этого наша промышленная база должна быть укреплена. Поделиться

Что важно понимать, в 2024 году Украина поднялась на 20 место в рейтинге 71 стран-крупнейших производителей стали.