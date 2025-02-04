Это впечатляет. Евросоюз оценил новый прорыв Украины на фоне войны

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен не скрывает, что максимально впечатлена теми результатами, которые демонстрирует оборона промышленность Украины даже во время войны с Россией.
Главные тезисы
- Европейский союз признал новые достижения Украины и призвал начать укрепление собственной оборонной промышленности.
- Сотрудничество с Украиной в области обороны и инноваций может оказаться полезным для ЕС.
ЕС оценил новые достижения Украины
На фоне постоянно возникающих на международной арене угроз Урсула фон дер Ляен призвала Европу немедленно начать укреплять собственную оборонную промышленность.
По ее словам, одним из элементов таких усилий должен быть обмен опытом с украинской промышленностью, которая является образцом молниеносного роста и высокой эффективности.
Кроме того, она призвала не игнорировать возникающие угрозы — речь идет не только о стране-агрессорке России, но и о кибератаках других государств.
Как отметила фон дер Ляен, к этому важно подготовиться, пока есть время.
Что важно понимать, в 2024 году Украина поднялась на 20 место в рейтинге 71 стран-крупнейших производителей стали.
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