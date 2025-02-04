ВСУ начали использовать новую 1000-фунтовую авиабомбу — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ начали использовать новую 1000-фунтовую авиабомбу — видео

Что известно о бомбах Mark 83
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Источник:  online.ua

Как сообщают издания The Aviationist и Osinttechnical, украинские Су-27 начали использовать 1000-фунтовые (454 кг) бомбы Mark 83. Их удалось адаптировать под комплект планировки и коррекции JDAM-ER.

Главные тезисы

  • На новом видео украинских воинов можно увидеть момент сброса высокоточных планирующих авиабомб на позиции армии РФ.
  • ВСУ могли получить специальный вариант комплекта JDAM-ER для бомб весом 1000 фунтов, созданный для их нужд.

Что известно о бомбах Mark 83

Иностранные специалисты и аналитики обратили внимание на видео, недавно обнародованное 39 бригадой тактической авиации.

На нем можно заметить, как украинский Су-27 сбрасывает пару высокоточных планирующих авиабомб на позиции армии РФ.

Что важно понимать, до этого было известно лишь о существовании вариантов комплектов JDAM-ER для 500-фунтовых и 2000-фунтовых авиабомб. Они получили названия GBU-62 и GBU-64 соответственно.

Официальный Вашингтон ни разу не упоминал о готовом варианте комплекта JDAM-ER для бомб весом 1000 фунтов.

По мнению экспертов, США могли его изготовить специально для нужд Сил обороны Украины.

JDAM (Joint Direct Attack Munition) является специальным комплектом, который превращает обычные свободнопадающие бомбы в управляемые за счет дооборудования аэродинамическими комплектами с наводкой по GPS. JDAM начали эксплуатировать в 1999 году.

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