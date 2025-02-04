ВСУ начали использовать новую 1000-фунтовую авиабомбу — видео

Как сообщают издания The Aviationist и Osinttechnical, украинские Су-27 начали использовать 1000-фунтовые (454 кг) бомбы Mark 83. Их удалось адаптировать под комплект планировки и коррекции JDAM-ER.

Что известно о бомбах Mark 83

Иностранные специалисты и аналитики обратили внимание на видео, недавно обнародованное 39 бригадой тактической авиации.

На нем можно заметить, как украинский Су-27 сбрасывает пару высокоточных планирующих авиабомб на позиции армии РФ.

Что важно понимать, до этого было известно лишь о существовании вариантов комплектов JDAM-ER для 500-фунтовых и 2000-фунтовых авиабомб. Они получили названия GBU-62 и GBU-64 соответственно.

Официальный Вашингтон ни разу не упоминал о готовом варианте комплекта JDAM-ER для бомб весом 1000 фунтов.

По мнению экспертов, США могли его изготовить специально для нужд Сил обороны Украины.

The Ukrainian Air Force just released what appears to be the first footage of a Ukrainian Su-27 Flanker dropping 1000lb JDAM-ER glide bombs on a Russian position.



The Mk83-based JDAMs in this video carry roughly double the explosive mass of previously seen JDAMs. pic.twitter.com/Z64pIWxoPc — OSINTtechnical (@Osinttechnical) January 31, 2025