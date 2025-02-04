ВСУ начали использовать новую 1000-фунтовую авиабомбу — видео

Как сообщают издания The Aviationist и Osinttechnical, украинские Су-27 начали использовать 1000-фунтовые (454 кг) бомбы Mark 83. Их удалось адаптировать под комплект планировки и коррекции JDAM-ER.
Главные тезисы
- На новом видео украинских воинов можно увидеть момент сброса высокоточных планирующих авиабомб на позиции армии РФ.
- ВСУ могли получить специальный вариант комплекта JDAM-ER для бомб весом 1000 фунтов, созданный для их нужд.
Что известно о бомбах Mark 83
Иностранные специалисты и аналитики обратили внимание на видео, недавно обнародованное 39 бригадой тактической авиации.
На нем можно заметить, как украинский Су-27 сбрасывает пару высокоточных планирующих авиабомб на позиции армии РФ.
Что важно понимать, до этого было известно лишь о существовании вариантов комплектов JDAM-ER для 500-фунтовых и 2000-фунтовых авиабомб. Они получили названия GBU-62 и GBU-64 соответственно.
Официальный Вашингтон ни разу не упоминал о готовом варианте комплекта JDAM-ER для бомб весом 1000 фунтов.
По мнению экспертов, США могли его изготовить специально для нужд Сил обороны Украины.
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