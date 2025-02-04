Силы ПВО обезвредили все дроны во время атаки РФ на Украину

Утром 4 февраля Воздушные силы ВСУ сообщили, что во время новой атаки РФ на Украину ни один из российских дронов не достиг своей цели. 37 беспилотников удалось уничтожить, а еще 28 — локационно потеряны.
Главные тезисы
- Армия РФ использовала 65 ударных беспилотников разных типов для новой атаки.
- В результате воздушного нападения врага пострадали Сумщина и Черкасщина.
Атака РФ на Украину 4 февраля — первые подробности
Как сообщают Воздушные силы ВСУ, новое воздушное нападение российских захватчиков началось еще в 20:00 3 февраля.
Для этой атаки враг использовал 65 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотники-имитаторы разных типов с направлений: Орел, Курск, Брянск — Россия.
3-4 февраля к уничтожению воздушных целей армии РФ были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
Кроме того, указано, что 28 российских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.
Украинские воины отмечают, что негативные последствия не зафиксированы.
Несмотря на это, указано, что в результате новой атаки армии РФ пострадали Сумщина и Черкасщина.
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