Силы ПВО обезвредили все дроны во время атаки РФ на Украину

Утром 4 февраля Воздушные силы ВСУ сообщили, что во время новой атаки РФ на Украину ни один из российских дронов не достиг своей цели. 37 беспилотников удалось уничтожить, а еще 28 — локационно потеряны.

Атака РФ на Украину 4 февраля — первые подробности

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, новое воздушное нападение российских захватчиков началось еще в 20:00 3 февраля.

Для этой атаки враг использовал 65 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотники-имитаторы разных типов с направлений: Орел, Курск, Брянск — Россия.

3-4 февраля к уничтожению воздушных целей армии РФ были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 37 ударных БпЛА типа «Shahed» и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях. Поделиться

Кроме того, указано, что 28 российских беспилотников-имитаторов локационно потеряны.

Украинские воины отмечают, что негативные последствия не зафиксированы.

Несмотря на это, указано, что в результате новой атаки армии РФ пострадали Сумщина и Черкасщина.