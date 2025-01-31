Как отметил премьер-министр Денис Шмигаль, правительство направило в Совет законопроект о ратификации Рамочного соглашения между Украиной и Великобританией, направленного на развитие оборонного производства.

Что предусматривает военное соглашение между Украиной и Великобританией

По этому соглашению Великобритания предоставит нам до 2 млрд фунтов на закупку систем противовоздушной обороны, ракет ПВО, а также на организацию ремонтных баз для военной техники и другого вооружения, — пояснил Шмигаль. Поделиться

Премьер-министр подчеркнул, что эти ремонтные базы будут размещаться в Украине.

Благодарны правительству и народу Великобритании за то, что поддерживают нас на пути к нашей победе, — добавил глава правительства. Поделиться

Что известно об историческом соглашении между Украиной и Великобританией

Украина и Британия подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Соглашение будет действовать в течение следующих 100 лет, если ни одна из сторон не захочет из него выйти.

После подписания премьер Британии Кир Стармер объявил о передаче Украине 150 артиллерийских стволов и мобильной системе противовоздушной обороны Gravehawk. Он также заявил, что в 2025 году Британия предоставит Украине больше военной помощи, "чем когда-либо прежде".

Соответствующий документ будет способствовать военному сотрудничеству стран в морской безопасности через новую структуру по усилению безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях и сдерживанию российской агрессии.

Также он объединит экспертов для развития научно-технологического партнерства в таких сферах как здравоохранение и болезни, агротехника, космос и дроны, а также для построения дружбы через учебные проекты.

Кроме того, будет запущена новая разработанная Британией схема проверки зерна, для отслеживания украденного зерна с оккупированных украинских территорий.