Как отметил премьер-министр Денис Шмигаль, правительство направило в Совет законопроект о ратификации Рамочного соглашения между Украиной и Великобританией, направленного на развитие оборонного производства.
Главные тезисы
- Укрепление обороноспособности Украины и безопасности с помощью 2 млрд фунтов от Великобритании на закупку систем ПВО.
- Историческое соглашение о 100-летнем партнерстве Украины и Британии для увеличения военной помощи и развития военного сотрудничества.
- Поддержка Украины во вступлении в НАТО и укреплении морской безопасности через совместные инициативы и структуры.
- Развитие экономических и торговых связей между странами для устойчивого развития и содействия процветанию.
- Запуск новых проектов в области науки, технологий, энергетики и борьбы с информационными угрозами для укрепления сотрудничества и инноваций.
Что предусматривает военное соглашение между Украиной и Великобританией
Премьер-министр подчеркнул, что эти ремонтные базы будут размещаться в Украине.
Что известно об историческом соглашении между Украиной и Великобританией
Украина и Британия подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Соглашение будет действовать в течение следующих 100 лет, если ни одна из сторон не захочет из него выйти.
После подписания премьер Британии Кир Стармер объявил о передаче Украине 150 артиллерийских стволов и мобильной системе противовоздушной обороны Gravehawk. Он также заявил, что в 2025 году Британия предоставит Украине больше военной помощи, "чем когда-либо прежде".
Соответствующий документ будет способствовать военному сотрудничеству стран в морской безопасности через новую структуру по усилению безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях и сдерживанию российской агрессии.
Также он объединит экспертов для развития научно-технологического партнерства в таких сферах как здравоохранение и болезни, агротехника, космос и дроны, а также для построения дружбы через учебные проекты.
Кроме того, будет запущена новая разработанная Британией схема проверки зерна, для отслеживания украденного зерна с оккупированных украинских территорий.
Укрепление обороноспособности.
Укрепление безопасности и достижение консенсуса по членству Украины в НАТО.
Построение партнерства в области морской безопасности.
Усиление экономического и торгового сотрудничества.
Усиление сотрудничества в сфере энергетики, климата и перехода к чистой энергии.
Усиление сотрудничества в сфере правосудия и привлечение к ответственности.
Противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательствам.
Укрепление позиций как лидеров в области науки, технологий и инноваций.
Использование потенциала социокультурных связей.
Сотрудничество по миграции.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-