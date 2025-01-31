Британия предоставит Украине 2 млрд фунтов на закупку ПВО
Категория
Украина
Дата публикации

Британия предоставит Украине 2 млрд фунтов на закупку ПВО

Денис Шмыгаль
Флаг Великобритании
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Как отметил премьер-министр Денис Шмигаль, правительство направило в Совет законопроект о ратификации Рамочного соглашения между Украиной и Великобританией, направленного на развитие оборонного производства.

Главные тезисы

  • Укрепление обороноспособности Украины и безопасности с помощью 2 млрд фунтов от Великобритании на закупку систем ПВО.
  • Историческое соглашение о 100-летнем партнерстве Украины и Британии для увеличения военной помощи и развития военного сотрудничества.
  • Поддержка Украины во вступлении в НАТО и укреплении морской безопасности через совместные инициативы и структуры.
  • Развитие экономических и торговых связей между странами для устойчивого развития и содействия процветанию.
  • Запуск новых проектов в области науки, технологий, энергетики и борьбы с информационными угрозами для укрепления сотрудничества и инноваций.

Что предусматривает военное соглашение между Украиной и Великобританией

По этому соглашению Великобритания предоставит нам до 2 млрд фунтов на закупку систем противовоздушной обороны, ракет ПВО, а также на организацию ремонтных баз для военной техники и другого вооружения, — пояснил Шмигаль.

Премьер-министр подчеркнул, что эти ремонтные базы будут размещаться в Украине.

Благодарны правительству и народу Великобритании за то, что поддерживают нас на пути к нашей победе, — добавил глава правительства.

Что известно об историческом соглашении между Украиной и Великобританией

Украина и Британия подписали соглашение о 100-летнем партнерстве. Соглашение будет действовать в течение следующих 100 лет, если ни одна из сторон не захочет из него выйти.

После подписания премьер Британии Кир Стармер объявил о передаче Украине 150 артиллерийских стволов и мобильной системе противовоздушной обороны Gravehawk. Он также заявил, что в 2025 году Британия предоставит Украине больше военной помощи, "чем когда-либо прежде".

Соответствующий документ будет способствовать военному сотрудничеству стран в морской безопасности через новую структуру по усилению безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях и сдерживанию российской агрессии.

Также он объединит экспертов для развития научно-технологического партнерства в таких сферах как здравоохранение и болезни, агротехника, космос и дроны, а также для построения дружбы через учебные проекты.

Кроме того, будет запущена новая разработанная Британией схема проверки зерна, для отслеживания украденного зерна с оккупированных украинских территорий.

  • Укрепление обороноспособности.

  • Укрепление безопасности и достижение консенсуса по членству Украины в НАТО.

  • Построение партнерства в области морской безопасности.

  • Усиление экономического и торгового сотрудничества.

  • Усиление сотрудничества в сфере энергетики, климата и перехода к чистой энергии.

  • Усиление сотрудничества в сфере правосудия и привлечение к ответственности.

  • Противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательствам.

  • Укрепление позиций как лидеров в области науки, технологий и инноваций.

  • Использование потенциала социокультурных связей.

  • Сотрудничество по миграции.

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