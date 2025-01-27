Разведка Британии заявила о расширении армией РФ плацдарма вблизи Купянска

Российские оккупанты пытаются взять под контроль логистические пути в город.
Главные тезисы
- Британская разведка сообщила о расширении плацдарма российских войск недалеко от Купянска в Харьковской области.
- Российские войска стараются контролировать логистические пути в городе, что может угрожать национальной безопасности Украины.
- Военные действия продолжаются в регионе: украинские защитники отодвигают оккупантов к границе, нанося удары и пополняя обменный фонд.
Россия расширила плацдарм на берегу реки Оскол под Купянском
Российские войска постепенно расширили плацдарм в Харьковской области на западном берегу реки Оскол неподалеку от Купянска.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.
Этот плацдарм был создан в конце ноября 2024 года. При этом сообщается, что с тех пор у российских войск было тактическое продвижение в этом районе.
Latest Defence intelligence update on the situation in Ukraine — 27 January 2025.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 27, 2025
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/xyzJu53Fwd#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/fVBPLokmRu
В разведке Британии информируют, что армия России сейчас сосредоточена в поселке Двуречная, а также на населенном пункте Западное, расположенном в 4 км к западу от реки Оскол.
Также отмечается, что таким образом враг пытается оказывать давление на логистический центр Купянск, также расположенный на этой реке, примерно в 12 км к югу от плацдарма.
Ситуация в Харьковской области
Ранее в ВСУ рассказали, что российская армия пыталась форсировать реку Волча на Харьковщине.
Однако во время этого вражеского штурма украинским защитникам удалось пополнить обменный фонд и захватить более 10 оккупантов.
В то же время представитель бригады "Хартия" заявил, что на Харьковщине Силы обороны понемногу отодвигают россиян к границе. Он отметил, что в последние несколько месяцев постоянно проходит операция, где бригада вместе со смежными подразделениями, ГУР и 92-й бригадой отодвигает противника.
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