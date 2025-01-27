Разведка Британии заявила о расширении армией РФ плацдарма вблизи Купянска

Россия расширила плацдарм на берегу реки Оскол под Купянском

Российские войска постепенно расширили плацдарм в Харьковской области на западном берегу реки Оскол неподалеку от Купянска.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки.

Этот плацдарм был создан в конце ноября 2024 года. При этом сообщается, что с тех пор у российских войск было тактическое продвижение в этом районе.

Latest Defence intelligence update on the situation in Ukraine — 27 January 2025.



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В разведке Британии информируют, что армия России сейчас сосредоточена в поселке Двуречная, а также на населенном пункте Западное, расположенном в 4 км к западу от реки Оскол.

Также отмечается, что таким образом враг пытается оказывать давление на логистический центр Купянск, также расположенный на этой реке, примерно в 12 км к югу от плацдарма.

Российские силы уже контролируют линии поставок к востоку и югу от города и, вероятно, пытаются взять под контроль северные маршруты поставки в город, — сообщает британская разведка. Поделиться

Ситуация в Харьковской области

Ранее в ВСУ рассказали, что российская армия пыталась форсировать реку Волча на Харьковщине.

Однако во время этого вражеского штурма украинским защитникам удалось пополнить обменный фонд и захватить более 10 оккупантов.

В то же время представитель бригады "Хартия" заявил, что на Харьковщине Силы обороны понемногу отодвигают россиян к границе. Он отметил, что в последние несколько месяцев постоянно проходит операция, где бригада вместе со смежными подразделениями, ГУР и 92-й бригадой отодвигает противника.