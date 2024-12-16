Армия РФ обстреляла Купянск — есть погибший и раненый

Российские войска ударили днем 16 декабря по жилому сектору Купянска Харьковской области: один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения.
Главные тезисы
- Российские войска обстреляли жилой сектор Купянска, что привело к гибели одного человека и ранению другого.
- Армия РФ контролирует все дороги в городе, используя FPV-дроны для атак на приближающиеся автомобили.
- Доставка гуманитарной помощи в Купянск столкнулась с серьезными препятствиями из-за действий российских захватчиков.
Россия обстреляла Купянск: есть жертвы
Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.
По его словам, «один гражданский мужчина погиб, еще один госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Данные лиц устанавливаются.
Повреждены жилые дома. На месте работают экстренные службы.
Битва за Купянск продолжается
О ситуации вокруг города рассказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.
Он официально подтвердил, что российские захватчики контролируют все дороги в город и атакуют приближающиеся к нему FPV-дронами автомобили.
По состоянию на сегодняшний день в этот населенный пункт крайне сложно добраться даже гуманитарным грузам.
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