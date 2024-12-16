Армия РФ обстреляла Купянск — есть погибший и раненый
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Купянск — есть погибший и раненый

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Купянск
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Российские войска ударили днем 16 декабря по жилому сектору Купянска Харьковской области: один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения.

Главные тезисы

  • Российские войска обстреляли жилой сектор Купянска, что привело к гибели одного человека и ранению другого.
  • Армия РФ контролирует все дороги в городе, используя FPV-дроны для атак на приближающиеся автомобили.
  • Доставка гуманитарной помощи в Купянск столкнулась с серьезными препятствиями из-за действий российских захватчиков.

Россия обстреляла Купянск: есть жертвы

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По его словам, «один гражданский мужчина погиб, еще один госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Данные лиц устанавливаются.

Повреждены жилые дома. На месте работают экстренные службы.

Битва за Купянск продолжается

О ситуации вокруг города рассказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

Он официально подтвердил, что российские захватчики контролируют все дороги в город и атакуют приближающиеся к нему FPV-дронами автомобили.

По состоянию на сегодняшний день в этот населенный пункт крайне сложно добраться даже гуманитарным грузам.

К сожалению, закрылось отделение "Укрпочты", в связи с мерами безопасности, чтобы не было скоплений людей, не могли мы больше держать это отделение и подвергать каждой секунды работников и посетителей опасности. Также прекратили работу банкоматы в связи с применением. большого количества fpv-дронов именно по автомобилям инкассаторов, — рассказал Беседин.

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