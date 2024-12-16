Армия РФ обстреляла Купянск — есть погибший и раненый

Российские войска ударили днем 16 декабря по жилому сектору Купянска Харьковской области: один человек погиб, еще один получил тяжелые ранения.

Россия обстреляла Купянск: есть жертвы

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

По его словам, «один гражданский мужчина погиб, еще один госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. Данные лиц устанавливаются.

Повреждены жилые дома. На месте работают экстренные службы.

Битва за Купянск продолжается

О ситуации вокруг города рассказал начальник Купянской городской военной администрации Андрей Беседин.

Он официально подтвердил, что российские захватчики контролируют все дороги в город и атакуют приближающиеся к нему FPV-дронами автомобили.

По состоянию на сегодняшний день в этот населенный пункт крайне сложно добраться даже гуманитарным грузам.