Армия РФ активизировала штурмы возле Купянска — разведка Британии
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ активизировала штурмы возле Купянска — разведка Британии

Минобороны Британии
Армия РФ активизировала штурмы возле Купянска — разведка Британии
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Российские войска активизировали наступление у Купянска. В частности, по данным разведки, кафиры вышли к реке Оскол.

Главные тезисы

  • Российская армия активизировала штурмы у Купянска, нарушая законы войны и переодевшись в форму ВСУ.
  • Группировка врага продолжает расширяться и оказывать давление на украинские силы, но оборонные позиции остаются крепкими.
  • Украинские силы успешно отразили атаки врага под Купянском и ликвидировали значительное количество вражеской техники.
  • Разведка Британии указывает на прорыв российских войск на восточном берегу реки Оскол и растущее давление на украинские силы.
  • Жители Купянска были эвакуированы, но регион остается важным транспортным узлом и логистическим центром, имеющим ключевое значение в регионе.

Разведка Британии проанализировала новые попытки штурмов армии РФ у Купянска

По данным британской разведки, российские войска прорвали украинские логистические линии на восточном берегу реки Оскол. Группировка врага в этом районе продолжает расширяться, оказывая растущее давление на украинские силы.

Жители Купянска и близлежащих территорий были эвакуированы. В настоящее время в регионе осталось около 4 тысяч гражданских, хотя до начала полномасштабной войны там проживало 27 тысяч человек.

Купянск остается важным транспортным узлом и логистическим центром. Это придает ему ключевое значение в регионе. ʼ

Купянск находится под контролем ВСУ

Как сообщили в Генштабе ВСУ 14 ноября, информация об оккупации населенного пункта Ильинка и о якобы пребывании российских войск в городе Купянск не соответствует действительности.

Купянск полностью находится под контролем Сил обороны Украины. Населённый пункт Ильинка Донецкой области находится также под украинским контролем. В его окрестностях постоянно продолжаются бои с врагом, но наши подразделения крепко держат позиции, — говорится в сообщении.

Спикер Генштаба ВСУ капитан Андрей Ковалев уточнил, что 13 ноября, начиная с 14:30, российские оккупанты предприняли попытку прорвать оборону украинских войск на Купянском направлении.

Штурмовые группы противника атаковали позиции украинских защитников четырьмя волнами. В общей сложности враг задействовал около 15 единиц техники. В частности, танки, боевые бронированные машины и установка разминирования УР-77.

Следует отметить, что часть русских солдат была переодета в форму образца Вооруженных сил Украины. Это нарушает законы и правила ведения войны и является военным преступлением, — добавил представитель Генштаба.

По его словам, умелыми и решительными действиями подразделения Сил обороны Украины остановили продвижение врага, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы.

Все атаки врага в этом направлении успешно отражены. После неудачных атак, понеся потери в живой силе, российские захватчики ни во второй половине дня 13 ноября, ни утром 14 ноября не пытались повторить штурмы. Просим доверять исключительно официальным и верифицированным источникам, в частности, сообщениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

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