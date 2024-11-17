Армия РФ активизировала штурмы возле Купянска — разведка Британии

Российские войска активизировали наступление у Купянска. В частности, по данным разведки, кафиры вышли к реке Оскол.
Главные тезисы
- Российская армия активизировала штурмы у Купянска, нарушая законы войны и переодевшись в форму ВСУ.
- Группировка врага продолжает расширяться и оказывать давление на украинские силы, но оборонные позиции остаются крепкими.
- Украинские силы успешно отразили атаки врага под Купянском и ликвидировали значительное количество вражеской техники.
- Разведка Британии указывает на прорыв российских войск на восточном берегу реки Оскол и растущее давление на украинские силы.
- Жители Купянска были эвакуированы, но регион остается важным транспортным узлом и логистическим центром, имеющим ключевое значение в регионе.
Разведка Британии проанализировала новые попытки штурмов армии РФ у Купянска
По данным британской разведки, российские войска прорвали украинские логистические линии на восточном берегу реки Оскол. Группировка врага в этом районе продолжает расширяться, оказывая растущее давление на украинские силы.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 17 November 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 17, 2024
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Жители Купянска и близлежащих территорий были эвакуированы. В настоящее время в регионе осталось около 4 тысяч гражданских, хотя до начала полномасштабной войны там проживало 27 тысяч человек.
Купянск находится под контролем ВСУ
Как сообщили в Генштабе ВСУ 14 ноября, информация об оккупации населенного пункта Ильинка и о якобы пребывании российских войск в городе Купянск не соответствует действительности.
Спикер Генштаба ВСУ капитан Андрей Ковалев уточнил, что 13 ноября, начиная с 14:30, российские оккупанты предприняли попытку прорвать оборону украинских войск на Купянском направлении.
Штурмовые группы противника атаковали позиции украинских защитников четырьмя волнами. В общей сложности враг задействовал около 15 единиц техники. В частности, танки, боевые бронированные машины и установка разминирования УР-77.
По его словам, умелыми и решительными действиями подразделения Сил обороны Украины остановили продвижение врага, уничтожили всю его бронетехнику и ликвидировали значительную часть живой силы.
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