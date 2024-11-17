Армія РФ активізувала штурми біля Куп’янська — розвідка Британії

Російські війська активізували наступ біля Куп'янська. Зокрема за даними розвідки, окупанти вийшли до річки Оскіл.
Головні тези:
- Російська армія активізувала штурми біля Куп'янська, зокрема вийшли до річки Оскіл за даними розвідки Британії.
- Угруповання ворога продовжує розширюватися, надаючи більший тиск на українські сили, але оборонні позиції залишаються міцними.
- Російські солдати порушили закони війни, переодягнувшись у форму ЗСУ, що є воєнним злочином.
- Підрозділи Сил оборони України успішно відбили атаки ворога під Куп'янськом та ліквідували значну кількість ворожої техніки.
Розвідка Британії проаналізувала нові спроби штурмів армії РФ біля Куп'янська
За даними британської розвідки, російські війська прорвали українські логістичні лінії на східному березі річки Оскіл. Угруповання ворога в цьому районі продовжує розширюватися, чинячи зростаючий тиск на українські сили.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 17 November 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) November 17, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/OhCoylRoai#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/fPsyBKBteQ
Жителі Куп'янська та прилеглих територій були евакуйовані. Наразі у регіоні залишилося близько 4 тисяч цивільних, хоча до початку повномасштабної війни там проживало 27 тисяч осіб.
Куп’янськ перебуває під контролем ЗСУ
Як повідомили у Генштабі ЗСУ 14 листопада інформація щодо окупації населеного пункту Іллінка та про начебто перебування російських військ в місті Куп'янськ не відповідає дійсності.
Речник Генштабу ЗСУ капітан Андрій Ковальов уточнив, що 13 листопада, починаючи з 14:30, російські окупанти здійснили спробу прорвати оборону українських військ на Куп’янському напрямку.
Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників чотирма хвилями Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.
За його словами, вмілими та рішучими діями підрозділи Сил оборони України зупинили просування ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-