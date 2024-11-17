Армія РФ активізувала штурми біля Куп’янська — розвідка Британії

Російські війська активізували наступ біля Куп'янська. Зокрема за даними розвідки, окупанти вийшли до річки Оскіл.

Розвідка Британії проаналізувала нові спроби штурмів армії РФ біля Куп'янська

За даними британської розвідки, російські війська прорвали українські логістичні лінії на східному березі річки Оскіл. Угруповання ворога в цьому районі продовжує розширюватися, чинячи зростаючий тиск на українські сили.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 17 November 2024.



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Жителі Куп'янська та прилеглих територій були евакуйовані. Наразі у регіоні залишилося близько 4 тисяч цивільних, хоча до початку повномасштабної війни там проживало 27 тисяч осіб.

Куп'янськ залишається важливим транспортним вузлом та логістичним центром. Це надає йому ключового значення в регіоні. ʼ Поширити

Куп’янськ перебуває під контролем ЗСУ

Як повідомили у Генштабі ЗСУ 14 листопада інформація щодо окупації населеного пункту Іллінка та про начебто перебування російських військ в місті Куп'янськ не відповідає дійсності.

Куп’янськ повністю під контролем Сил оборони України. Населений пункт Іллінка Донецької області також знаходиться під українським контролем. На його околицях постійно тривають бої з ворогом, але наші підрозділи міцно тримають позиції, — йдеться у повідомленні. Поширити

Речник Генштабу ЗСУ капітан Андрій Ковальов уточнив, що 13 листопада, починаючи з 14:30, російські окупанти здійснили спробу прорвати оборону українських військ на Куп’янському напрямку.

Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників чотирма хвилями Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.

Слід наголосити, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка Збройних сил України. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином, — додав речник Генштабу. Поширити

За його словами, вмілими та рішучими діями підрозділи Сил оборони України зупинили просування ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили.