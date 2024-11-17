Армія РФ активізувала штурми біля Куп’янська — розвідка Британії
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ активізувала штурми біля Куп’янська — розвідка Британії

Міноборони Британії
Армія РФ активізувала штурми біля Куп’янська — розвідка Британії
Read in English

Російські війська активізували наступ біля Куп'янська. Зокрема за даними розвідки, окупанти вийшли до річки Оскіл.

Головні тези:

  • Російська армія активізувала штурми біля Куп'янська, зокрема вийшли до річки Оскіл за даними розвідки Британії.
  • Угруповання ворога продовжує розширюватися, надаючи більший тиск на українські сили, але оборонні позиції залишаються міцними.
  • Російські солдати порушили закони війни, переодягнувшись у форму ЗСУ, що є воєнним злочином.
  • Підрозділи Сил оборони України успішно відбили атаки ворога під Куп'янськом та ліквідували значну кількість ворожої техніки.

Розвідка Британії проаналізувала нові спроби штурмів армії РФ біля Куп'янська

За даними британської розвідки, російські війська прорвали українські логістичні лінії на східному березі річки Оскіл. Угруповання ворога в цьому районі продовжує розширюватися, чинячи зростаючий тиск на українські сили.

Жителі Куп'янська та прилеглих територій були евакуйовані. Наразі у регіоні залишилося близько 4 тисяч цивільних, хоча до початку повномасштабної війни там проживало 27 тисяч осіб.

Куп'янськ залишається важливим транспортним вузлом та логістичним центром. Це надає йому ключового значення в регіоні. ʼ

Куп’янськ перебуває під контролем ЗСУ

Як повідомили у Генштабі ЗСУ 14 листопада інформація щодо окупації населеного пункту Іллінка та про начебто перебування російських військ в місті Куп'янськ не відповідає дійсності.

Куп’янськ повністю під контролем Сил оборони України. Населений пункт Іллінка Донецької області також знаходиться під українським контролем. На його околицях постійно тривають бої з ворогом, але наші підрозділи міцно тримають позиції, — йдеться у повідомленні.

Речник Генштабу ЗСУ капітан Андрій Ковальов уточнив, що 13 листопада, починаючи з 14:30, російські окупанти здійснили спробу прорвати оборону українських військ на Куп’янському напрямку.

Штурмові групи противника атакували позиції українських захисників чотирма хвилями Загалом ворог задіяв близько 15 одиниць техніки. Зокрема, танки, бойові броньовані машини та установку розмінування УР-77.

Слід наголосити, що частина російських солдатів була переодягнена у форму зразка Збройних сил України. Це порушує закони та правила ведення війни і є воєнним злочином, — додав речник Генштабу.

За його словами, вмілими та рішучими діями підрозділи Сил оборони України зупинили просування ворога, знищили всю його бронетехніку та ліквідували значну частину живої сили.

Усі атаки ворога на цьому напрямку успішно відбиті. Опісля невдалих атак, зазнавши втрат у живій силі, російські загарбники ні у другій половині дня 13 листопада, ні зранку 14 листопада не намагалися повторити штурми. Просимо довіряти виключно офіційним і верифікованим джерелам, зокрема повідомленням Генерального штабу Збройних сил України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація дуже складна. Що відбувається навколо Куп'янська
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські окупанти переодягнулися у форму ЗСУ при штурмі на Куп'янському напрямку
Генштаб ЗСУ
Форма
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Генштабі заперечили вхід армії РФ до Куп’янська — місто під контролем ЗСУ
СтратКом ЗСУ
У Генштабі заперечили вхід армії РФ до Куп’янська — місто під контролем ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?